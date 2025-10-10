Mash: актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за проблем с сердцем

По данным источников, ее экстренно госпитализировали в Москве

10 октября 2025, 13:28, ИА Амител

Лидия Федосеева-Шукшина / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

В Москве экстренно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. По предварительным данным, у 87-летней артистки возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актрису увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как пишет Mash, она жалуется на учащенное сердцебиение, сильную одышку и боли в спине. Кроме того, как сообщает Telegram-канал, у артистки проблемы с ногами: она ходит только с поддержкой или ходунками, о которых часто забывает из-за провалов в памяти.

Пока ни сама Федосеева-Шукшина, ни ее близкие не комментировали опубликованную в СМИ информацию.

Напомним, в 2023 году знаменитость пережила инсульт, после чего ей установили кардиостимулятор.