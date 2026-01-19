В Госдуме призвали россиян перетерпеть рост цен на электронику из-за нового техсбора
Расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта
19 января 2026, 08:15, ИА Амител
В Государственной Думе призвали россиян спокойно отнестись к возможному росту цен на электронику после введения нового технического сбора. По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, подорожание на первом этапе будет временным и в перспективе должно привести к снижению стоимости техники, пишет Telegram-канал "Реальная журналистика".
Парламентарий пояснил, что после введения техсбора отдельные категории электроники действительно могут вырасти в цене. Однако, как подчеркнул Свинцов, собранные средства планируется направлять на субсидирование отечественной продукции. Это, по его мнению, создаст стимулы для иностранных компаний локализовать производство в России.
«Какая-то техника может подорожать, но деньги с техсбора направят на субсидирование российской продукции. Это привлечет в страну производителей, которые локализуют здесь выпуск техники. В итоге количество продукции, выпускаемой на территории России, вырастет, а ее стоимость уменьшится», – заявил депутат.
В Госдуме считают, что расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на электронику на внутреннем рынке.
08:29:15 19-01-2026
Ага. АвтоВАЗ прям понижает цены постоянно. Это не российская история.
08:35:55 19-01-2026
да каких имбецилов рассчитан это все - надо потерпеть и светлый путь в светлое завтра?
ну сам-то пусть на мрот переведется и терпит хоть до китайской пасхи, хоть дро коммунизма.
в вашу нану-манану сотни миллардов вбуханы. напрямую. без всяких субсидий, где они? и где электроника?
кого вы, деффективные, догонять собрались? китай, который вас на 40 лет обогнал?
08:49:43 19-01-2026
Гость (08:35:55 19-01-2026) да каких имбецилов рассчитан это все - надо потерпеть и свет... Рассуждаешь как типичный иноагент
08:48:53 19-01-2026
Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. Всегда ведь можно выбрать отечественного производителя, для поддержки которых всё и придумали.
Зачем вам китайский телефон или телевизор, поддержи отечественного производителя!
На фоне двух лет рекордного роста доходов, можно немного и потерпеть
09:03:50 19-01-2026
Гость (08:48:53 19-01-2026) Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. ...
Только собран он будет из самых отстойных тех же китайских детелей. И работать не будет уже через три дня. Реально заставить бы воющих о "своем" этим своим пользоваться.
09:42:01 19-01-2026
Гость (09:03:50 19-01-2026) Только собран он будет из самых отстойных тех же китайск... Да не наговаривайте, всем ведь известны разработки Сколково. Те же гибкие планшеты, Китайцам до них ещё далеко. А у нас Чубайс ещё в 2011 году презентовал.
19:50:12 19-01-2026
Гость (09:42:01 19-01-2026) Да не наговаривайте, всем ведь известны разработки Сколково.... Вот за эти самые гибкие планшеты, под которые Чубайс своровал несколько арбузов, с него теперь суд и взыскивает. Что там показывал Чубайс и с чем носился Медведев своим или китайским неведомо. Складушки-раскладушки нет и нет денег!
09:43:24 19-01-2026
Гость (08:48:53 19-01-2026) Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. ... Вопрос конечно глупый,а телефон российского производителя это какой,ну за одно вся остальная электроника?
09:55:41 19-01-2026
гость (09:43:24 19-01-2026) Вопрос конечно глупый,а телефон российского производителя эт... Это ведь открытая дискредитация отечественных товаров, одумайтесь пока не пришлось объяснять такое поведение следователю
19:51:35 19-01-2026
Гость (09:55:41 19-01-2026) Это ведь открытая дискредитация отечественных товаров, одума... Покупатель, потребитель голосует рублем. Если не покупает - сделай выводы. Против законов экономики - только законы принуждения.
13:43:18 19-01-2026
Гость (08:48:53 19-01-2026) Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. ... Подскажите плиз, где продают? Только без всяких гугл вам в помощь, вот реально, где купить телефон нашей сборки и с нашей ОС?
09:04:10 19-01-2026
О, господи, сколько раз я уже слышал такое от властьпредержащих - платите сейчас, а подешевеет потом когда-нибудь, может быть. Уже врут прямо в глаза ничего не боясь и не стесняясь. Бояться нечего, у кормушки они навечно.
09:42:54 19-01-2026
Мимопроходящий (09:04:10 19-01-2026) О, господи, сколько раз я уже слышал такое от властьпредержа... И ? ))
10:18:34 19-01-2026
Гость (09:42:54 19-01-2026) И ? ))... Как говориться: "просто денег нет, но вы держитесь здесь", ребятишки..
12:47:05 19-01-2026
Гость (09:42:54 19-01-2026) И ? ))... Посмотри вокруг себя и назови, что подешевело за последние 25 лет.
Это государство не про его население.
10:41:56 19-01-2026
Мимопроходящий (09:04:10 19-01-2026) О, господи, сколько раз я уже слышал такое от властьпредержа...
Народная мудрость: покупай сейчас, потом это будет дороже или запрещено
09:21:32 19-01-2026
...подорожание на первом этапе будет временным ...
Нет ничего постояннее временного!
09:22:10 19-01-2026
Гость
08:49:43 19-01-2026 Рассуждаешь как типичный иноагент
А то глядишь и того больше, тут дискредитацией и оскорблением попахивает. Барина обижать не хорошо, не порядок, барина только любить треба.
09:24:10 19-01-2026
В Барнауле что из бытовой техники-электроники в планах производить?
09:56:43 19-01-2026
Гость (09:24:10 19-01-2026) В Барнауле что из бытовой техники-электроники в планах произ... А как же легендарные мясорубки?
10:11:49 19-01-2026
Гость (09:56:43 19-01-2026) А как же легендарные мясорубки?... сушилки ротор))
13:30:54 19-01-2026
Гость (10:11:49 19-01-2026) сушилки ротор))... С китайским заклинивающим мотором
10:20:04 19-01-2026
Гость (09:56:43 19-01-2026) А как же легендарные мясорубки?... А там есть электроника? Не механика с электрикой, а именно электроника?
10:42:30 19-01-2026
Гость (10:20:04 19-01-2026) А там есть электроника? Не механика с электрикой, а именно э...
Часики XD
11:40:41 19-01-2026
Гость (09:24:10 19-01-2026) В Барнауле что из бытовой техники-электроники в планах произ... Проводные радиоприемники "Алтай", как и раньше.
13:41:22 19-01-2026
Гость (11:40:41 19-01-2026) Проводные радиоприемники "Алтай", как и раньше.... Т ак Барнаульского радиозавода уже нет. Такое предприятие угробили!!!
10:43:24 19-01-2026
"Расширение локального производства"
Здесь прямо напрашивается мем из КВН про импортозамещение "Пока только слово придумали"
11:27:04 19-01-2026
Как пел один иноагент, купи его, толкни страну вперёд
11:27:14 19-01-2026
Там в списке Форбс наши миллиардеры с каждым днём всё богаче, вот с них и берите деньги на развитие электроники.
11:32:45 19-01-2026
Подождите-подождите! Господин депутат говорит не о развитии отечественной мясорубки, ой, электроники! Он рассчитывает на размещение в нашей стране производств иностранных компаний. Вот же его цитата:
"Это привлечет в страну производителей, которые локализуют здесь выпуск...." Иииии... "В итоге количество продукции, выпускаемой на территории России, вырастет, а ее стоимость уменьшится"
Опять же, куда пойдут средства нового техсбора, доподлинно неизвестно, ибо вся статистика закрыта.
11:55:47 19-01-2026
"Это, по его мнению, создаст стимулы для иностранных компаний локализовать производство в России."========Какой иностранный агент будет лезть турбулентную Россию, где все меняется не по дням, а по часам. Да и внутренние барыги в этой круговерти не будут рисковать ибо при помощи кувалды и русской матери в век космических технологий, это каменный век.
12:18:04 19-01-2026
Сами то верят в то что несут сказочники блин.
12:29:13 19-01-2026
Простой пример,твердотельный диск, далеко не самый лучший, объемом 1Тб в ДНС стоит сегодня плюс-минус 15 000 руб. 2Тб 30 000 руб. Про ОЗУ и видеокарты помолчим, там космос ближе... и расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта? Мы не развивали эти технологии десятилетиями. Откуда уверенность в развитии производства?
13:01:00 19-01-2026
Гость (12:29:13 19-01-2026) Простой пример,твердотельный диск, далеко не самый лучший, о... Ты что либерал?
15:45:40 19-01-2026
«Какая-то техника может подорожать, но деньги с техсбора направят на субсидирование российской продукции. Это привлечет в страну производителей, которые локализуют здесь выпуск техники. В итоге количество продукции, выпускаемой на территории России, вырастет, а ее стоимость уменьшится», – заявил депутат.
146%, что даже сам Свинцов в это не верит. Хотя, они не понимают, куда страну загнали, сами они живут совсе в другом мире и "своим" не пользуются. Поэтому просто молотят языком что прикажут.
15:26:17 20-01-2026
Я как бухгалтер против закупок, причем всех. Белое население нищее, закупаться и дарить деньги не хотим , как и терпеть нищету. Пенсионер себе инвалидное кресло позволить не может на пенсию приобрести. А нам магазин телефонов и другой техники суют вместо денег. Нет мы мы за повышение оплат труда и перераспределение сотрудников магазина на другие приличные рабочие места. В Волгоград страдает от закупок, нам это не нужно.
15:50:36 20-01-2026
Екатерина (15:26:17 20-01-2026) Я как бухгалтер против закупок, причем всех. Белое население... Поток сознания
15:36:43 20-01-2026
Всё не нажрётесь!
Пошлины и сборы на иномарки больше цены самой машины!
Зато отечественные корыта - по такой же цене.
Пусть рынок решает! Недоброкачественных производителей нужно банкротить, а далее пусть танки клепают!