В Госдуме призвали россиян перетерпеть рост цен на электронику из-за нового техсбора

Расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта

19 января 2026, 08:15, ИА Амител

Магазин / Магазин техники / Смартфон / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Государственной Думе призвали россиян спокойно отнестись к возможному росту цен на электронику после введения нового технического сбора. По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, подорожание на первом этапе будет временным и в перспективе должно привести к снижению стоимости техники, пишет Telegram-канал "Реальная журналистика".

Парламентарий пояснил, что после введения техсбора отдельные категории электроники действительно могут вырасти в цене. Однако, как подчеркнул Свинцов, собранные средства планируется направлять на субсидирование отечественной продукции. Это, по его мнению, создаст стимулы для иностранных компаний локализовать производство в России.

«Какая-то техника может подорожать, но деньги с техсбора направят на субсидирование российской продукции. Это привлечет в страну производителей, которые локализуют здесь выпуск техники. В итоге количество продукции, выпускаемой на территории России, вырастет, а ее стоимость уменьшится», – заявил депутат.

В Госдуме считают, что расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на электронику на внутреннем рынке.

