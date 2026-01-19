НОВОСТИОбщество

В Госдуме призвали россиян перетерпеть рост цен на электронику из-за нового техсбора

Расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта

19 января 2026, 08:15, ИА Амител

Магазин / Магазин техники / Смартфон / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Магазин / Магазин техники / Смартфон / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Государственной Думе призвали россиян спокойно отнестись к возможному росту цен на электронику после введения нового технического сбора. По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, подорожание на первом этапе будет временным и в перспективе должно привести к снижению стоимости техники, пишет Telegram-канал "Реальная журналистика".

Парламентарий пояснил, что после введения техсбора отдельные категории электроники действительно могут вырасти в цене. Однако, как подчеркнул Свинцов, собранные средства планируется направлять на субсидирование отечественной продукции. Это, по его мнению, создаст стимулы для иностранных компаний локализовать производство в России.

«Какая-то техника может подорожать, но деньги с техсбора направят на субсидирование российской продукции. Это привлечет в страну производителей, которые локализуют здесь выпуск техники. В итоге количество продукции, выпускаемой на территории России, вырастет, а ее стоимость уменьшится», – заявил депутат.

В Госдуме считают, что расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на электронику на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби задержан мужчина, устроивший масштабный погром в магазине бытовой техники. Причиной стало возмущение покупателя отказом продавца принять обратно неисправный товар. Сумма причиненного ущерба превышает 330 тысяч рублей.

Экономика Россия техника

Комментарии 38

Avatar Picture
Гость

08:29:15 19-01-2026

Ага. АвтоВАЗ прям понижает цены постоянно. Это не российская история.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:35:55 19-01-2026

да каких имбецилов рассчитан это все - надо потерпеть и светлый путь в светлое завтра?
ну сам-то пусть на мрот переведется и терпит хоть до китайской пасхи, хоть дро коммунизма.
в вашу нану-манану сотни миллардов вбуханы. напрямую. без всяких субсидий, где они? и где электроника?
кого вы, деффективные, догонять собрались? китай, который вас на 40 лет обогнал?

  63 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:43 19-01-2026

Гость (08:35:55 19-01-2026) да каких имбецилов рассчитан это все - надо потерпеть и свет... Рассуждаешь как типичный иноагент

  -66 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:53 19-01-2026

Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. Всегда ведь можно выбрать отечественного производителя, для поддержки которых всё и придумали.
Зачем вам китайский телефон или телевизор, поддержи отечественного производителя!
На фоне двух лет рекордного роста доходов, можно немного и потерпеть

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:50 19-01-2026

Гость (08:48:53 19-01-2026) Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. ...
Только собран он будет из самых отстойных тех же китайских детелей. И работать не будет уже через три дня. Реально заставить бы воющих о "своем" этим своим пользоваться.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:01 19-01-2026

Гость (09:03:50 19-01-2026) Только собран он будет из самых отстойных тех же китайск... Да не наговаривайте, всем ведь известны разработки Сколково. Те же гибкие планшеты, Китайцам до них ещё далеко. А у нас Чубайс ещё в 2011 году презентовал.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

19:50:12 19-01-2026

Гость (09:42:01 19-01-2026) Да не наговаривайте, всем ведь известны разработки Сколково.... Вот за эти самые гибкие планшеты, под которые Чубайс своровал несколько арбузов, с него теперь суд и взыскивает. Что там показывал Чубайс и с чем носился Медведев своим или китайским неведомо. Складушки-раскладушки нет и нет денег!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:43:24 19-01-2026

Гость (08:48:53 19-01-2026) Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. ... Вопрос конечно глупый,а телефон российского производителя это какой,ну за одно вся остальная электроника?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:41 19-01-2026

гость (09:43:24 19-01-2026) Вопрос конечно глупый,а телефон российского производителя эт... Это ведь открытая дискредитация отечественных товаров, одумайтесь пока не пришлось объяснять такое поведение следователю

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

19:51:35 19-01-2026

Гость (09:55:41 19-01-2026) Это ведь открытая дискредитация отечественных товаров, одума... Покупатель, потребитель голосует рублем. Если не покупает - сделай выводы. Против законов экономики - только законы принуждения.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:18 19-01-2026

Гость (08:48:53 19-01-2026) Подумаешь в начале года телефон стоил 20 , а сейчас уже 30. ... Подскажите плиз, где продают? Только без всяких гугл вам в помощь, вот реально, где купить телефон нашей сборки и с нашей ОС?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:04:10 19-01-2026

О, господи, сколько раз я уже слышал такое от властьпредержащих - платите сейчас, а подешевеет потом когда-нибудь, может быть. Уже врут прямо в глаза ничего не боясь и не стесняясь. Бояться нечего, у кормушки они навечно.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:54 19-01-2026

Мимопроходящий (09:04:10 19-01-2026) О, господи, сколько раз я уже слышал такое от властьпредержа... И ? ))

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Совет

10:18:34 19-01-2026

Гость (09:42:54 19-01-2026) И ? ))... Как говориться: "просто денег нет, но вы держитесь здесь", ребятишки..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

12:47:05 19-01-2026

Гость (09:42:54 19-01-2026) И ? ))... Посмотри вокруг себя и назови, что подешевело за последние 25 лет.
Это государство не про его население.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:56 19-01-2026

Мимопроходящий (09:04:10 19-01-2026) О, господи, сколько раз я уже слышал такое от властьпредержа...
Народная мудрость: покупай сейчас, потом это будет дороже или запрещено

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:32 19-01-2026

...подорожание на первом этапе будет временным ...
Нет ничего постояннее временного!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пацифист

09:22:10 19-01-2026

Гость
08:49:43 19-01-2026 Рассуждаешь как типичный иноагент

А то глядишь и того больше, тут дискредитацией и оскорблением попахивает. Барина обижать не хорошо, не порядок, барина только любить треба.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:10 19-01-2026

В Барнауле что из бытовой техники-электроники в планах производить?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:43 19-01-2026

Гость (09:24:10 19-01-2026) В Барнауле что из бытовой техники-электроники в планах произ... А как же легендарные мясорубки?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:49 19-01-2026

Гость (09:56:43 19-01-2026) А как же легендарные мясорубки?... сушилки ротор))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:54 19-01-2026

Гость (10:11:49 19-01-2026) сушилки ротор))... С китайским заклинивающим мотором

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:04 19-01-2026

Гость (09:56:43 19-01-2026) А как же легендарные мясорубки?... А там есть электроника? Не механика с электрикой, а именно электроника?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:30 19-01-2026

Гость (10:20:04 19-01-2026) А там есть электроника? Не механика с электрикой, а именно э...
Часики XD

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:41 19-01-2026

Гость (09:24:10 19-01-2026) В Барнауле что из бытовой техники-электроники в планах произ... Проводные радиоприемники "Алтай", как и раньше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

13:41:22 19-01-2026

Гость (11:40:41 19-01-2026) Проводные радиоприемники "Алтай", как и раньше.... Т ак Барнаульского радиозавода уже нет. Такое предприятие угробили!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:24 19-01-2026

"Расширение локального производства"

Здесь прямо напрашивается мем из КВН про импортозамещение "Пока только слово придумали"

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:04 19-01-2026

Как пел один иноагент, купи его, толкни страну вперёд

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:14 19-01-2026

Там в списке Форбс наши миллиардеры с каждым днём всё богаче, вот с них и берите деньги на развитие электроники.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

11:32:45 19-01-2026

Подождите-подождите! Господин депутат говорит не о развитии отечественной мясорубки, ой, электроники! Он рассчитывает на размещение в нашей стране производств иностранных компаний. Вот же его цитата:
"Это привлечет в страну производителей, которые локализуют здесь выпуск...." Иииии... "В итоге количество продукции, выпускаемой на территории России, вырастет, а ее стоимость уменьшится"
Опять же, куда пойдут средства нового техсбора, доподлинно неизвестно, ибо вся статистика закрыта.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:47 19-01-2026

"Это, по его мнению, создаст стимулы для иностранных компаний локализовать производство в России."========Какой иностранный агент будет лезть турбулентную Россию, где все меняется не по дням, а по часам. Да и внутренние барыги в этой круговерти не будут рисковать ибо при помощи кувалды и русской матери в век космических технологий, это каменный век.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:04 19-01-2026

Сами то верят в то что несут сказочники блин.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:13 19-01-2026

Простой пример,твердотельный диск, далеко не самый лучший, объемом 1Тб в ДНС стоит сегодня плюс-минус 15 000 руб. 2Тб 30 000 руб. Про ОЗУ и видеокарты помолчим, там космос ближе... и расширение локального производства позволит со временем снизить зависимость от импорта? Мы не развивали эти технологии десятилетиями. Откуда уверенность в развитии производства?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:00 19-01-2026

Гость (12:29:13 19-01-2026) Простой пример,твердотельный диск, далеко не самый лучший, о... Ты что либерал?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:45:40 19-01-2026

«Какая-то техника может подорожать, но деньги с техсбора направят на субсидирование российской продукции. Это привлечет в страну производителей, которые локализуют здесь выпуск техники. В итоге количество продукции, выпускаемой на территории России, вырастет, а ее стоимость уменьшится», – заявил депутат.

146%, что даже сам Свинцов в это не верит. Хотя, они не понимают, куда страну загнали, сами они живут совсе в другом мире и "своим" не пользуются. Поэтому просто молотят языком что прикажут.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екатерина

15:26:17 20-01-2026

Я как бухгалтер против закупок, причем всех. Белое население нищее, закупаться и дарить деньги не хотим , как и терпеть нищету. Пенсионер себе инвалидное кресло позволить не может на пенсию приобрести. А нам магазин телефонов и другой техники суют вместо денег. Нет мы мы за повышение оплат труда и перераспределение сотрудников магазина на другие приличные рабочие места. В Волгоград страдает от закупок, нам это не нужно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:36 20-01-2026

Екатерина (15:26:17 20-01-2026) Я как бухгалтер против закупок, причем всех. Белое население... Поток сознания

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:43 20-01-2026

Всё не нажрётесь!
Пошлины и сборы на иномарки больше цены самой машины!
Зато отечественные корыта - по такой же цене.
Пусть рынок решает! Недоброкачественных производителей нужно банкротить, а далее пусть танки клепают!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров