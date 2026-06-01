Цены на яйца в Алтайском крае одни из самых низких в России
За месяц десяток подешевел на восемь рублей
01 июня 2026, 14:42, ИА Амител
В "Руспродсоюзе" назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами. Наиболее низкая цена — в Мордовии: 80,9 руб. за десяток. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.
«Наиболее высокие цены на яйца сегодня в Чукотском АО и Магаданской области: 241,9 рубля за десяток и 201,2 рубля за десяток соответственно. Наиболее низкие — в Мордовии и Пензенской области: 80,9 рубля и 91,6 рубля соответственно», — сказал Востриков.
Кстати, в Алтайском крае, по данным Алтайкрайстата на 25 мая, десяток яиц куриных в среднем стоит 94,57 рубля: это чуть дороже, чем в Пензенской области. А по данным на 4 мая стоимость составляла 102,31 рубля, так что за месяц десяток яиц подешевел на восемь рублей.
В Москве средние розничные цены на яйца составляют около 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля.
Ранее производители предложили установить ценовой коридор на яйца. Цель — обеспечить стабильную рентабельность отрасли и предсказуемость цен для потребителей.
17:13:54 01-06-2026
В Москве средние розничные цены на яйца составляют около 125,5 рубля за десяток ---- В Москве средняя розничная цена в сетевых Магнит и Пятерочка - 97 рублей за категорию С0.
20:58:36 01-06-2026
Гость (17:13:54 01-06-2026) В Москве средние розничные цены на яйца составляют около 125... В АК шеееестььь птицефабрик именно яичного направления, хотяяяя и по гречке на втором месте))
23:19:56 01-06-2026
Вранье. Живу в Питере. Сегодня яйца купила в Магните за 60 р.
09:13:43 02-06-2026
Гостья (23:19:56 01-06-2026) Вранье. Живу в Питере. Сегодня яйца купила в Магните за 60 р... судя по цене - б/у
09:00:38 02-06-2026
Цены на яйца в Алтайском крае одни из самых низких в России. Как и уровень жизни.