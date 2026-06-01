Цены на яйца в Алтайском крае одни из самых низких в России

За месяц десяток подешевел на восемь рублей

01 июня 2026, 14:42, ИА Амител

Яйца на полке в магазине / Фото: amic.ru

В "Руспродсоюзе" назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами. Наиболее низкая цена — в Мордовии: 80,9 руб. за десяток. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

«Наиболее высокие цены на яйца сегодня в Чукотском АО и Магаданской области: 241,9 рубля за десяток и 201,2 рубля за десяток соответственно. Наиболее низкие — в Мордовии и Пензенской области: 80,9 рубля и 91,6 рубля соответственно», — сказал Востриков.

Кстати, в Алтайском крае, по данным Алтайкрайстата на 25 мая, десяток яиц куриных в среднем стоит 94,57 рубля: это чуть дороже, чем в Пензенской области. А по данным на 4 мая стоимость составляла 102,31 рубля, так что за месяц десяток яиц подешевел на восемь рублей.

В Москве средние розничные цены на яйца составляют около 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля.

Ранее производители предложили установить ценовой коридор на яйца. Цель — обеспечить стабильную рентабельность отрасли и предсказуемость цен для потребителей.