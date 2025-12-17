Пострадали два человека

17 декабря 2025, 09:52, ИА Амител

Взрыв / Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Ночью 17 декабря беспилотники ВСУ атаковали два российских региона – Краснодарский край и Саратовскую область. Местные жители услышали взрывы и увидели вспышки в небе. Ряд российских аэропортов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Сообщается о двух пострадавших и разрушениях в жилых домах.

Все, что известно о ночной атаке украинских БПЛА на регионы России, – в материале amic.ru.

1 Что известно о налете дронов ВСУ на Краснодарский край и Саратовскую область 17 декабря? Как сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей, около десяти взрывов прогремело в Саратовской области – над столицей региона и городом Энгельсом. Со слов очевидцев, в небе видны вспышки: системы ПВО сбивают беспилотники. Также мощные хлопки услышали в пригороде города Ейска и в Славянском районе Краснодарского края. Как рассказали Shot жители Ейска, от громких звуков "стекла в рамах ходили ходуном". Также очевидцы сообщили, что в Славянском районе было видно зарево от пожара, а с 00:45 по местному времени раздалось около десяти взрывов.

2 Есть ли пострадавшие и погибшие в ходе налета украинских БПЛА на регионы России? По данным оперштаба Краснодарского края, в ходе налета БПЛА на Славянский район пострадали два человека. Их госпитализировали. Информации о погибших нет.