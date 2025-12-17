Что известно об атаке дронов ВСУ на Саратовскую область и Краснодарский край 17 декабря?
Пострадали два человека
17 декабря 2025, 09:52, ИА Амител
Ночью 17 декабря беспилотники ВСУ атаковали два российских региона – Краснодарский край и Саратовскую область. Местные жители услышали взрывы и увидели вспышки в небе. Ряд российских аэропортов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Сообщается о двух пострадавших и разрушениях в жилых домах.
Все, что известно о ночной атаке украинских БПЛА на регионы России, – в материале amic.ru.
Что известно о налете дронов ВСУ на Краснодарский край и Саратовскую область 17 декабря?
Как сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей, около десяти взрывов прогремело в Саратовской области – над столицей региона и городом Энгельсом. Со слов очевидцев, в небе видны вспышки: системы ПВО сбивают беспилотники.
Также мощные хлопки услышали в пригороде города Ейска и в Славянском районе Краснодарского края. Как рассказали Shot жители Ейска, от громких звуков "стекла в рамах ходили ходуном". Также очевидцы сообщили, что в Славянском районе было видно зарево от пожара, а с 00:45 по местному времени раздалось около десяти взрывов.
Есть ли пострадавшие и погибшие в ходе налета украинских БПЛА на регионы России?
По данным оперштаба Краснодарского края, в ходе налета БПЛА на Славянский район пострадали два человека. Их госпитализировали.
Информации о погибших нет.
Что известно о последствиях атаки беспилотников на Россию 17 декабря?
Дроны повредили не менее пяти частных домов в Славянском районе. Фрагменты БПЛА нашли в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский, пишет оперштаб Краснодарского края.
По данным Росавиации, ограничения на прилеты и вылеты вводили в аэропортах Саратова, Пензы, Краснодара, Тамбова, Владикавказа, Грозного и Магаса. В Пензе, Саратове и Тамбове ограничения сняли.
