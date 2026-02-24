Решения нет. Почему возвращение поликлиники в историческое здание на Калинина маловероятно
Статус объекта делает задачу практически невыполнимой, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов
24 февраля 2026, 09:15, ИА Амител
Окончательное решение по поводу судьбы поликлинического подразделения горбольницы № 5 в Барнауле до сих пор не принято. Об этом amic.ru рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Напомним, медучреждение долгие годы работало по адресу пр. Калинина, 16, но в 2024-м врачам пришлось переехать из-за аварийного состояния здания. Уже тогда губернатор региона Виктор Томенко давал понять, что гарантии возвращения медиков на прежнее место нет: с проектом слишком много сложностей.
Министр рассказал подробнее, почему оптимальным вариантом будет оставить поликлинику на ул. Кулагина, куда она переехала. Позиция и желание краевых властей здесь ни при чем.
Дорого и в ущерб жителям
По словам Попова, заключения строителей по поводу возможной реконструкции здания до сих пор нет. Но уже сейчас понятно, что приспособить его под нужды поликлиники будет очень трудно. Загвоздка в том, что это объект культурного наследия, который требует особого подхода при ремонте. Даже если все получится, мощность обновленной поликлиники существенно снизится.
«Это памятник архитектуры со всеми своими сложностями. Приводя его к современным условиям, мы явно потеряем то количество кабинетов, которое было. Сегодняшние федеральные стандарты и санитарные нормы требуют совершенно других квадратных метров, обустройства вентиляции и прочего», — пояснил министр.К тому же попытки сохранить здание на пр. Калинина под нужды поликлиники обойдутся краю очень дорого. По словам Попова, маловероятно, что в федеральном центре могут одобрить такой проект. Тем более что никакие возможности здравоохранения он не расширит.
«Это будет стоить в разы дороже, чем даже построить новую современную поликлинику. К нам сразу возникнет вопрос касательно целесообразности: зачем мы сегодня будем проводить дорогостоящую реконструкцию, которая не увеличит мощности и даже не удержит их на том уровне, что были раньше?» — сказал глава регионального Минздрава.А самостоятельно настолько капиталоемкий проект бюджет края не потянет. Именно о запредельной дороговизне проекта в 2024-м говорил и Виктор Томенко. Тогда он оценивал, что реконструкция здания с учетом нужд поликлиники "влетит" в один-полтора миллиарда рублей, не меньше.
Поэтому в региональном Минздраве ждут окончательного решения, но не рассчитывают всерьез, что поликлиническое подразделение удастся вернуть на прежнее место.
Критической ситуации нет
Напомним, после признания помещения аварийным врачи переехали на ул. Кулагина, в корпус горбольницы № 5, где уже работало другое поликлиническое подразделение.
По словам Попова, масштабного всплеска недовольства министерство не увидело. А данные ведомства свидетельствуют о том, что доступность медпомощи тоже сохранилась на прежнем уровне.
«Исходя из мониторинга, который мы осуществляем, для этой части населения города помощи достаточно. Плюс, часть людей сама "проголосовала ногами" и прикрепилась к городской поликлинике № 1. Какого-то всплеска недоступности помощи даже в период подъема по респираторно-вирусным инфекциям мы не видим», — сказал министр.Претензии жителей в основном связаны с транспортной доступностью: путь до поликлиники на ул. Кулагина сложнее, чем был до пр. Калинина. Здесь Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте с мэрией Барнаула.
«Все эти вопросы мы с городом отрабатываем. Плюс, у нас в планах сделать там благоустройство прилегающей территории с асфальтированием и парковками. Это увеличит доступность», — добавил Дмитрий Попов.
О здании
Здание по адресу пр. Калинина, 16, построено в 1934–1936 годах. Сначала его использовали как амбулаторию, а затем — как поликлинику Меланжевого комбината. В современности медучреждение стало поликлиническим подразделением барнаульской горбольницы № 5.
Медики работали здесь долгое время, но состояние здания постепенно ухудшалось. К 2024-му оно стало настолько ветхим, что оказывать здесь медицинскую помощь стало попросту опасно. Поэтому врачам и пришлось переехать, а в крае начали думать, что сделать с разрушающимся объектом. Вопрос о том, когда начнется реконструкция и какой она будет, остается открытым.
Дмитрий Попов дал amic.ru интервью, в котором рассказал о других строящихся объектах, цифровизации здравоохранения и жалобах жителей на "оптимизацию". Почитать материал можно будет в ближайшее время на нашем сайте.
09:22:36 24-02-2026
"Исходя из мониторинга", исходя из чего? верните родной язык дабы понимать, че вы такое пишете)
09:27:36 24-02-2026
кто-то глаз положил на это здание или место...
09:39:52 24-02-2026
Эту полуклину надо оставить как есть. Как памятник российской медицине в ее настоящем обличье.
10:08:49 24-02-2026
Гость (09:39:52 24-02-2026) Эту полуклину надо оставить как есть. Как памятник российско... А новую построить на Кулагина 23Б, и чтобы не простаивала прикрепить к ней Адм края, Минздрав АК, Адм города (для транспортной доступности). А в старом здании после ремонта оставить подразделения пешей доступности для жителей района Нового рынка, Жилплощадки, и подобных близь лежащих, которых если учитывать планы наших властей настроить там "человейников" скоро будет гораздо больше.
09:44:36 24-02-2026
По словам Попова, масштабного всплеска недовольства министерство не увидело. ///////
Люди надеялись, что в ближайший год проведут реконструкцию и стоически переносили временные трудности. Оказывается, напрасно. Местный минздрав признает только перекрытие дорог или ещё какие радикальные проявления недовольства населения?
09:54:34 24-02-2026
Гость (09:44:36 24-02-2026) По словам Попова, масштабного всплеска недовольства министер... Как это не увидело? Попов регулярно прогуливается по Соцпроспекту. Он что, не замечает недовольные и враждебные взгляды?
13:24:17 24-02-2026
Гость (09:54:34 24-02-2026) Как это не увидело? Попов регулярно прогуливается по Соцпрос... как он еще ногу на гололеде не подломил ?
09:46:42 24-02-2026
Статус объекта делает задачу практически невыполнимой, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Да для Попова любая задача является невыполнимой.
Кажется мне что здание разрушится само собой, будет снесено, а на его месте, под молчаливое согласие Барнаульцев, появится человечник, этажей так на 25.
09:58:48 24-02-2026
Гость (09:46:42 24-02-2026) Статус объекта делает задачу практически невыполнимой, расск... А как нам выразить несогласие?
Нам уже ничего нельзя.
10:09:45 24-02-2026
Гость (09:58:48 24-02-2026) А как нам выразить несогласие?Нам уже ничего нельзя.... Оставляют в распоряжение населения крайние формы несогласия )
10:17:18 24-02-2026
Гость (09:58:48 24-02-2026) А как нам выразить несогласие?Нам уже ничего нельзя.... На выборы ходите, а не через госуслуги галочки ставьте.
15:28:42 24-02-2026
Гость (09:46:42 24-02-2026) Статус объекта делает задачу практически невыполнимой, расск... да нам пофигу, господи. какой-то заскорузлый дом который никому не сдавался последние 30 лет ВДРУГ внезапно стал всем дорог и родной альмаматер?! ну не сочиняй, самому смешно же
09:54:09 24-02-2026
Это памятник архитектуры со всеми своими сложностями. Приводя его к современным условиям, мы явно потеряем то количество кабинетов, которое было................часть людей сама "проголосовала ногами" и прикрепилась к городской поликлинике № 1///////////
Если часть людей прикрепилась к поликлинике №1, то потеря части кабинетов при реконструкции не будет критичной. А вот необходимость обязательной поездки больных людей Общественным Транспортом на Кулагина вместо пешей доступности Калинина - очень важный фактор. Особенно учитывая стоимость проезда.
09:56:13 24-02-2026
Снесите и постройте что-нибудь.
Заброшка тоже не вариант.
Мода на ТЦ прошла, так что что шанс на приличное решение есть.
10:20:14 24-02-2026
Олег (09:56:13 24-02-2026) Снесите и постройте что-нибудь.Заброшка тоже не вариант.... Да, например построить новое, оборудованное всем необходимым здание поликлинического комплекса.
09:58:26 24-02-2026
Предлагаю в ней открыть второй корпус художественного музея
10:04:02 24-02-2026
Посмотрела где находится поликлиника №1. Он не охренел? Как туда добираться старикам с овчинки к 7 утрам за талончиком? Да еще с пересадкой.
10:12:13 24-02-2026
Гость (10:04:02 24-02-2026) Посмотрела где находится поликлиника №1. Он не охренел? Как ... Господин Попов не охренел - он успешно выполняет поставленную перед ним задачу по "экономии" расходов путём "оптимизации"
10:22:24 24-02-2026
Гость (10:04:02 24-02-2026) Посмотрела где находится поликлиника №1. Он не охренел? Как ... Кого интересуют старики и больные люди?
15:30:33 24-02-2026
Гость (10:04:02 24-02-2026) Посмотрела где находится поликлиника №1. Он не охренел? Как ... вообще-то нормальные старики ездят на такси или их возят дети и внуки, и им это не проблема . так что думайте
16:28:39 24-02-2026
Гость (15:30:33 24-02-2026) вообще-то нормальные старики ездят на такси или их возят дет... А что делать НЕ нормальным старикам у которых сейчас нет детей и внуков
17:02:17 24-02-2026
Гость (15:30:33 24-02-2026) вообще-то нормальные старики ездят на такси или их возят дет... Таксуешь поди? Вообще-то "нормальные" старики не ездят по муниципальным поликлиникам, а лечатся в платных))). так что ты тему недокрутил))) Твоих дедов к "нормальным" нельзя отнести, если ты их возишь на Кулагина)))
17:47:21 24-02-2026
Гость (17:02:17 24-02-2026) Таксуешь поди? Вообще-то "нормальные" старики не ездят по м... Твои старики из судейских/прокурорских/генеральских? И ты только по этой причини их "нормальными" обозвал?
19:02:49 24-02-2026
Гость (17:47:21 24-02-2026) Твои старики из судейских/прокурорских/генеральских? И ты то... Я подшучиваю над 15:30:33 24-02-2026 с его идиотским постом про то, что "нормальные" старики ездят на такси или должны мучить детей и внуков своими просьбами. Обратите внимание на скобочки!
10:10:07 24-02-2026
Задача конечно же выполнима, просто очень скоро на месте поликлиники вырастет статусная высотка.
10:21:33 24-02-2026
Все время обслуживалась в поликлинике на Кулагина. Последние два года больных увеличилось. Ждём талонов на УЗИ очень долго. В 2025 году ждала 5 месяцев
10:28:51 24-02-2026
"...реконструкция здания ... "влетит" в один-полтора миллиарда рублей, не меньше. Это будет стоить в разы дороже, чем даже построить новую..."
Где-то когда-то я это уже слышал.
10:43:55 24-02-2026
Это была 2 взрослая поликлиника, 5 была на Аванесова.
15:19:46 24-02-2026
Гость (10:43:55 24-02-2026) Это была 2 взрослая поликлиника, 5 была на Аванесова.... Вообще-то это была горбольница 2.
Речь в статье идёт про больницу 5, к которой в качестве 2го поликлинического отделения прикрепили сей объект. 1-е поликлиническое отделение горбольницы 5 находится на Кулагина.
10:48:35 24-02-2026
Никогда не думал, что поштукатурить и покрасит здание стоит 1.5 миллиарда.
10:58:54 24-02-2026
Гость (10:48:35 24-02-2026) Никогда не думал, что поштукатурить и покрасит здание стоит ... А как вы хотели, крузаки, домики за бугром тоже растут в цене!
13:29:10 24-02-2026
Гость (10:48:35 24-02-2026) Никогда не думал, что поштукатурить и покрасит здание стоит ... статус объекта, пишут же
сейчас перетрут с городом, сменят статус и все снесут к чертям , построят дом в 78 этажей , как фаллический символ между трехэтажек
11:58:06 24-02-2026
Минздрав, что с шестиэтажкой на Титова? Она тоже памятник-вашему раздолбайству
12:07:13 24-02-2026
Гость (11:58:06 24-02-2026) Минздрав, что с шестиэтажкой на Титова? Она тоже памятник-ва... там присоединили к ГБ 3 роддом 1, ГБ 6, а недавно и роддом 2...
14:25:46 24-02-2026
бгг (12:07:13 24-02-2026) там присоединили к ГБ 3 роддом 1, ГБ 6, а недавно и роддом 2... я про здание интересуюсь, а не вывески
12:02:27 24-02-2026
Полный пипец! Вот оно как все обернулось, а я все ждал, когда губер красну ленту перережет и мы начнем тут лечиться! На Кулагина очереди за талонами. да и далеко, до 1 поликлиники как до Китая, остается самолечением заниматься как при царе!
12:59:33 24-02-2026
Живем возле драмтеатра, прикреплены к этой поликлинике. Раньше модно было до Калинина пешком ходить, а сейчас на Кулагина только на такси.
15:23:28 24-02-2026
Гость (12:59:33 24-02-2026) Живем возле драмтеатра, прикреплены к этой поликлинике. Рань... Проще на троллейбусе 1 остановку доехать до поликлиники 1 на Интернациональной, или пешком. Прикрепитетсь .
13:23:34 24-02-2026
Попов ждет когда здание само развалится, чтобы земельку продать селфу или адалинщикам, думаю уже договоренность есть, через город или томенко
а то,что жильцам негде даже кардиограмму сделать ? так это кого когда волновало?
кто то в платные ушел, кто то вообще забил и помер
а в 1 поликлинике очень рады наплыву левых пациентов , да, дядя Попов?
13:25:20 24-02-2026
Вот они во всей красе - министерства, министры губернаторы - им до людей дела нет, популизм
13:32:45 24-02-2026
Ждем, скоро выход нового сериала "Художественный музей 2 - Поликлиника"
13:36:28 24-02-2026
Да, Амик, поинтересуйтесь перспективами "шестиэтажки" на Титова?
14:14:00 24-02-2026
Учитывая планы по ремонту моста на ул. Калинина, добраться на Кулагина будет еще сложнее.
15:26:51 24-02-2026
ну порушить и отстроить в таком же силуэте, но высотку, как с Локомотивом Ракшины сделали, очень классное решение. там столько земли пропадать что-ли будет под этой развалиной?