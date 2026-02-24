Решения нет. Почему возвращение поликлиники в историческое здание на Калинина маловероятно

Статус объекта делает задачу практически невыполнимой, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов

24 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Здание на пр. Калинина, где располагалась поликлиника / Фото: amic.ru

Окончательное решение по поводу судьбы поликлинического подразделения горбольницы № 5 в Барнауле до сих пор не принято. Об этом amic.ru рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Напомним, медучреждение долгие годы работало по адресу пр. Калинина, 16, но в 2024-м врачам пришлось переехать из-за аварийного состояния здания. Уже тогда губернатор региона Виктор Томенко давал понять, что гарантии возвращения медиков на прежнее место нет: с проектом слишком много сложностей.

Министр рассказал подробнее, почему оптимальным вариантом будет оставить поликлинику на ул. Кулагина, куда она переехала. Позиция и желание краевых властей здесь ни при чем.

Дорого и в ущерб жителям

По словам Попова, заключения строителей по поводу возможной реконструкции здания до сих пор нет. Но уже сейчас понятно, что приспособить его под нужды поликлиники будет очень трудно. Загвоздка в том, что это объект культурного наследия, который требует особого подхода при ремонте. Даже если все получится, мощность обновленной поликлиники существенно снизится.

«Это памятник архитектуры со всеми своими сложностями. Приводя его к современным условиям, мы явно потеряем то количество кабинетов, которое было. Сегодняшние федеральные стандарты и санитарные нормы требуют совершенно других квадратных метров, обустройства вентиляции и прочего», — пояснил министр.К тому же попытки сохранить здание на пр. Калинина под нужды поликлиники обойдутся краю очень дорого. По словам Попова, маловероятно, что в федеральном центре могут одобрить такой проект. Тем более что никакие возможности здравоохранения он не расширит.

«Это будет стоить в разы дороже, чем даже построить новую современную поликлинику. К нам сразу возникнет вопрос касательно целесообразности: зачем мы сегодня будем проводить дорогостоящую реконструкцию, которая не увеличит мощности и даже не удержит их на том уровне, что были раньше?» — сказал глава регионального Минздрава.А самостоятельно настолько капиталоемкий проект бюджет края не потянет. Именно о запредельной дороговизне проекта в 2024-м говорил и Виктор Томенко. Тогда он оценивал, что реконструкция здания с учетом нужд поликлиники "влетит" в один-полтора миллиарда рублей, не меньше.

Поэтому в региональном Минздраве ждут окончательного решения, но не рассчитывают всерьез, что поликлиническое подразделение удастся вернуть на прежнее место.

Критической ситуации нет

Напомним, после признания помещения аварийным врачи переехали на ул. Кулагина, в корпус горбольницы № 5, где уже работало другое поликлиническое подразделение.

По словам Попова, масштабного всплеска недовольства министерство не увидело. А данные ведомства свидетельствуют о том, что доступность медпомощи тоже сохранилась на прежнем уровне.

«Исходя из мониторинга, который мы осуществляем, для этой части населения города помощи достаточно. Плюс, часть людей сама "проголосовала ногами" и прикрепилась к городской поликлинике № 1. Какого-то всплеска недоступности помощи даже в период подъема по респираторно-вирусным инфекциям мы не видим», — сказал министр.Претензии жителей в основном связаны с транспортной доступностью: путь до поликлиники на ул. Кулагина сложнее, чем был до пр. Калинина. Здесь Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте с мэрией Барнаула.

«Все эти вопросы мы с городом отрабатываем. Плюс, у нас в планах сделать там благоустройство прилегающей территории с асфальтированием и парковками. Это увеличит доступность», — добавил Дмитрий Попов.

О здании

Здание по адресу пр. Калинина, 16, построено в 1934–1936 годах. Сначала его использовали как амбулаторию, а затем — как поликлинику Меланжевого комбината. В современности медучреждение стало поликлиническим подразделением барнаульской горбольницы № 5.

Медики работали здесь долгое время, но состояние здания постепенно ухудшалось. К 2024-му оно стало настолько ветхим, что оказывать здесь медицинскую помощь стало попросту опасно. Поэтому врачам и пришлось переехать, а в крае начали думать, что сделать с разрушающимся объектом. Вопрос о том, когда начнется реконструкция и какой она будет, остается открытым.

