Киберспортивный клуб за 28 млн рублей выставили на продажу в Барнауле

Потенциальному покупателю готовы предоставить подробные данные о деятельности клуба и организовать осмотр объекта

24 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Киберспортивный клуб / Фото: "Авито"

В Барнауле выставили на продажу компьютерный клуб Phoenix cyberarena, расположенный на проспекте Красноармейском рядом с торговым центром "Гулливер". Стоимость готового бизнеса составляет 27 999 999 рублей. Об этом сообщает "Алтапресс" со ссылкой на одну из популярных платформ интернет-объявлений.

Из опубликованной информации следует, что клуб работает около шести лет и сотрудничает с Федерацией компьютерного спорта России. Помещение находится в аренде. Продавец указывает, что возможны различные варианты сделки, включая расчет с НДС и без него, а также обмен.

Общая площадь киберпространства превышает тысячу квадратных метров. Внутри оборудованы два зала по 20 компьютеров, отдельный зал на пять рабочих мест, а также четыре изолированные комнаты, каждая из которых рассчитана на пять компьютеров. Дополнительно предусмотрена консольная зона с игровыми приставками и проектором.

В объявлении также отмечается, что техническое оснащение клуба регулярно обновляется. Летом прошлого года в помещении провели ремонт и установили системы кондиционирования во всех зонах.

Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские проводят проверку по факту пропажи компьютерной техники в одной из школ города. Сотрудницу образовательного учреждения заподозрили в хищении шести ноутбуков, которые находились в лаборантской.