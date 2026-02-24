Стало известно, когда в России будут следующие длинные выходные

Благодаря переносу выходного с 8 марта на 9-е, страна будет отдыхать три дня подряд — с 7-го по 9-е число включительно

24 февраля 2026, 08:36, ИА Амител

Мужчина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALl-E / amic.ru

Следующий период продолжительного отдыха ожидает россиян уже в ближайшее время. Как рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, нерабочие дни продлятся с 7 по 9 марта.

В связи с тем, что Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, сотрудники, работающие по пятидневному графику, получат три дня отдыха подряд.

Юрист также напомнил, что если работодатель привлекает персонал к труду в праздничный день, такая работа должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться дополнительным выходным по выбору сотрудника.