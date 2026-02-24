НОВОСТИПроисшествия

В Москве неизвестный подорвал автомобиль ДПС

Один сотрудник полиции погиб на месте, двое госпитализированы

24 февраля 2026, 07:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: кадр из видео Shot
В ночь на 24 февраля на северо-востоке Москвы произошел взрыв. По данным Shot, около полуночи в районе станции Савеловская рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего началось задымление.

Очевидцы сообщили, что у служебной машины выбиты стекла. На место оперативно прибыли скорая, экстренные службы и сотрудники СК.

По предварительной информации, неизвестный мужчина в черной куртке, с короткой стрижкой подошел к патрульному автомобилю и бросил в его сторону самодельное взрывное устройство. После взрыва он некоторое время вел съемку, а затем скрылся. Сейчас его разыскивают.

В пресс-службе МВД подтвердили: в результате детонации один сотрудник Госавтоинспекции погиб на месте, еще двое с ранениями доставлены в больницу. По данным источника, позже стало известно, что второй раненый также скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывных устройств").

Подъезды к Савеловскому вокзалу перекрыты, место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Москва Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:35:36 24-02-2026

Очередной "ценный специалист" или кастрюлеголовый?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:20 24-02-2026

Довели ?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:44 24-02-2026

После взрыва он некоторое время вел съемку.. Камеры записали? Очевидцы? Никто не пошевелился при содеянном? Хотя зачем?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:32 24-02-2026

Гость (09:53:44 24-02-2026) После взрыва он некоторое время вел съемку.. Камеры записали... да народ довели уже просто до степени, когда ни кто не пошевелится, Со всех сторон штрафы штрафы штрафы штрафы, каждый день и через день, новые штрафы, повышение штрафов, снова штрафы, и..... экономика растёт.
А что мы производим тчобы росла экономика? Народ доят только.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:16 24-02-2026

Потом выяснится, что он был завербован через Телеграмм.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:54 24-02-2026

А ведь это уже не первое покушение на ДПС в Москве согласно новостям. У них, видимо, возникли какие-то серьезные разногласия с кем-то.

  -13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров