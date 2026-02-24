В Москве неизвестный подорвал автомобиль ДПС

Один сотрудник полиции погиб на месте, двое госпитализированы

24 февраля 2026, 07:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: кадр из видео Shot

В ночь на 24 февраля на северо-востоке Москвы произошел взрыв. По данным Shot, около полуночи в районе станции Савеловская рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего началось задымление.

Очевидцы сообщили, что у служебной машины выбиты стекла. На место оперативно прибыли скорая, экстренные службы и сотрудники СК.

По предварительной информации, неизвестный мужчина в черной куртке, с короткой стрижкой подошел к патрульному автомобилю и бросил в его сторону самодельное взрывное устройство. После взрыва он некоторое время вел съемку, а затем скрылся. Сейчас его разыскивают.

В пресс-службе МВД подтвердили: в результате детонации один сотрудник Госавтоинспекции погиб на месте, еще двое с ранениями доставлены в больницу. По данным источника, позже стало известно, что второй раненый также скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывных устройств").

Подъезды к Савеловскому вокзалу перекрыты, место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося выясняются.