Ски-альпинист Филиппов сообщил о планах побороться за золото в 2030 году

Спортсмен отметил значимость своего результата и поделился дальнейшими целями

24 февраля 2026, 07:18, ИА Амител

Зимняя олимпиада / Олимпиада / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии, подвел итоги выступления и заявил о намерении побороться за золото на следующих Играх. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.

Филиппов стал вторым в спринтерской дисциплине ски-альпинизма, которая впервые была включена в программу Олимпиады-2026. Эта награда оказалась единственной для российских спортсменов, допущенных к соревнованиям и выступавших в нейтральном статусе, — всего в Играх участвовали 13 атлетов из России.

Несмотря на отсутствие других медалей, спортсмен отметил значимость своего результата и поделился дальнейшими целями.

«Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», — написал Филиппов.

Ски-альпинизм сочетает элементы горного восхождения и горнолыжного спуска. Во время соревнований спортсмены поднимаются в гору на лыжах со специальными подложками — камусами, а затем спускаются по подготовленной трассе. В России центры развития ски-альпинизма действуют на Камчатке, в Хибинах, а также в Новосибирске и Красноярске.