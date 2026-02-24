"Куда смотрит закон?" В Барнауле продолжаются судебные тяжбы по судьбе опасного здания

Самовольная постройка занимает чужие земли

24 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Спорное здание (фото сделано в августе 2025 года) / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 января в Новосибирске рухнул торговый комплекс, пострадали люди. Постройка, как позже заявили в мэрии, была самовольной. При этом собственник здания смог узаконить его через суд, заключив мировое соглашение с муниципалитетом. И таких примеров, когда здание оформляют "задним числом", много. Как раз сейчас в Барнауле идут суды по поводу нежилого объекта, расположенного в промышленной части улицы Попова. Летом 2025 года amic.ru уже писал об этом спорном здании. Самовольно построенный объект стоит на чужой земле. И, как установила экспертиза, представляет угрозу для жизни людей. Однако контролирующие органы, по большей части, просто разводят руками.

Здание-"самоволка"

На улице Попова, 248е, расположено здание завода промышленного электротехнического оборудования "СибКомплект". Раньше тут было заброшенное строение, в 2022 году компания приобрела его с помощью господдержки. Здание отремонтировали, вложив в это немалые деньги, и запустили там производство промышленного электротехнического оборудования. Сейчас здесь изготавливают трансформаторные подстанции и распределительные устройства для заказчиков из разных регионов страны.

Когда в "СибКомплекте" оформляли права на свои нежилые помещения, выяснили, что на их земле (которую они арендуют у края) частично расположена чужая постройка, адрес которой — Попова, 248а. Этот соседний объект занимает площадь шириной около трех метров вдоль границы участка завода электротехнического оборудования. Это более 500 квадратных метров, за которые "СибКомплект" исправно вносит арендные платежи, но пользоваться ими не может. А также и своей прилегающей территорией.

Само же здание на Попова, 248а, занимает площадь около 11 000 кв. м. Объект возведен самовольно, без разрешения на строительство, что подтверждают и в администрации города, и в прокуратуре, и Росреестре. "Собственник" здания — индивидуальный предприниматель Владимир Колганков.

«Часть фундамента этого здания частично нависает над землей, стены наклонены в сторону территории завода, а вода с крыши во время дождей и таяния снега стекает прямо на нашу производственную площадку. Поэтому мы не можем размещать там свою технику, автомобили сотрудников. А после пожара в 2024 году появилась угроза обрушения стены, там опасно ходить. Территория, за которую мы платим аренду, просто простаивает», — рассказал amic.ru директор "СибКомплекта" Сергей Полозов.

Здание на Попова, 248а (фото сделано в августе 2025 года) / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Он предоставил редакции результаты двух независимых экспертиз, которые заказали на заводе. Первая, сделанная в августе 2025 года, показала, что несущие элементы здания находятся в аварийном состоянии и создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

«Техническое состояние основных несущих конструкций здания по адресу Попова, 248а, в части западной стены и крыши оценивается как аварийное для несущих стен, колонны, крыши и кровли и ограниченно работоспособное для фундамента. Имеется угроза их обрушения, угроза для жизни и здоровья людей, находящихся в непосредственной близости со строением», — сказано в документе.

Вторая (ее сделали в январе 2026 года) также подтвердила: участок площадью 527 кв. м занят самовольно. Установлены и другие нарушения законодательства: использование участка за пределами предоставленных границ, несоблюдение минимальных отступов от границ земельных участков, необходимых для эксплуатации здания, и другие.

Кстати, суд также назначил строительно-техническую экспертизу. И ее результаты снова не в пользу владельца самовольной постройки.

«Техническое состояние конструкций здания оценивается как недопустимое <…>, не соответствует градостроительным нормам, требованиям пожарной безопасности. Здание создает угрозу жизни и здоровью граждан <…>. Дальнейшая эксплуатация здания без угрозы обрушения невозможна», — сказано в отчете эксперта.

В документе написано: чтобы привести здание в нормативное состояние, нужно демонтировать поврежденные конструкции, убрать части здания с территории, на которой оно не должно стоять, и несколько других.

Причем речь не только об участке "СибКомплекта", большая часть несуществующего на бумаге здания стоит на земле, которую формально вообще никто не арендует. Она находится в собственности Алтайского края и в пользование никому не передана.

Все знают, но решить проблему некому?

Но еще до экспертизы и судебных разбирательств в "СибКомплекте" пытались решить вопрос с хозяином соседнего здания мирно: предлагали ему наладить водоотведение, укрепить конструкции и привести газовую трубу в соответствие с требованиями безопасности, сейчас она просто висит на стене. А также решить вопрос с арендой за часть участка, которой они не могут пользоваться. Но получили отказ.

После неудачных попыток договориться "СибКомплект" начал обращаться в надзорные органы. В компании хотят, чтобы все было по закону: если здание опасное, его надо ремонтировать или сносить. Писем было много: в администрацию города, прокуратуру, Ростехнадзор, правительство края (на встречу с журналистом Сергей Полозов пришел со стопкой документов). Проверки подтвердили факт самовольного занятия земельного участка и наличие нарушений. Однако при этом почти все ведомства отвечали, что не имеют полномочий решить данную проблему. Даже в прокуратуре. Сейчас все ссылаются то, что судебный процесс идет — ждите решения. Однако спорный объект, по мнению Полозова, продолжает использоваться и представляет угрозу.

«Получается, что все знают, что здание самовольное, но никто не может ничего сделать. А я считаю, что это бездействие. Владелец здания просто осуществляет свою деятельность, судя по всему, получая прибыль, как мы полагаем, не платит налоги, не обеспечивает безопасность объекта и игнорирует все запреты. Это что за двойные стандарты? Или мы ждем, пока кому-то на голову кирпич упадет или здание вообще рухнет, как в Новосибирске? » — возмущен Сергей Полозов.

Здание на Попова, 248а (фото сделано в августе 2025 года)/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Все идет не по плану

Несмотря на то, что в большинстве ответов ведомства указывают, что не имеют полномочий для решения этого вопроса, некоторые действия все же предприняли. Так, в конце 2024 года комитет по строительству и архитектуре города подал иск в Арбитражный суд к Колганкову о сносе постройки. Суд наложил на объект обеспечительные меры, запрещающие проводить там строительно-монтажные работы. Вопреки этому там делали ремонт после пожара, произошедшего в ноябре 2024 (тогда частично обрушилась крыша, стены были повреждены). Это указано в документах суда. Также есть подтверждение с видеокамеры, расположенный на крыше "СибКомплекта".

И до пожара, и после помещения здания функционировали. Сергей Полозов неоднократно видел, что там находились мебельный цех, автомастерская с ГСМ и другие, судя по всему, арендаторы.

На момент публикации материала в "Дубль ГИС" указано, что по адресу Попова, 248а, расположены 13 компаний, в том числе производственные, аграрные и складские предприятия.

Кроме того, уже и сам Колганков подал иск в Арбитражный суд о признании права собственности на самовольную постройку. А еще он обратился в городской комитет по строительству с проектом по планировке в границах застроенной территории. В "СибКомплекте" считают, что так он пытается забрать и их участок, на котором стоит его здание. И соседний, тот самый краевой, который не передан никому в аренду. В комитете Колганкову отказали. И теперь предприниматель пытается признать незаконным решение органа власти в Арбитражном суде. Очередное заседание по этому делу состоялось 29 января.

«Мы считаем, что имеется не только нарушение наших прав, но и посягательство на земли Алтайского края. Куда смотрят власти и контролирующие органы?» — задается вопросом собеседник.

В "СибКомплекте" надеются, что прокуратура Алтайского края обратит внимание на этот вопрос. Во-первых, потому что затронуты интересы не только бизнеса, но имущества региона. Во-вторых, потому что есть угроза для жизни и здоровья людей.

Кроме того, юристы компании обращают внимание на то, что собственник здания пытается узаконить объект после серьезного пожара. Огонь уничтожил большую часть кровли и повредил несущие конструкции. Ведь, как было сказано в экспертизе, "техническое состояние конструкций здания не соответствует градостроительным нормам, требованиям пожарной безопасности".

Если это действительно так, то получается, что речь о введении комитета в заблуждение? Опять же вопрос к контролирующим органам, говорит Полозов.

"СибКомплект" (фото сделано в августе 2025 года)/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Редакция amic.ru попыталась связаться с Владимиром Колганковым. Но, как и в прошлый раз, получить его комментарий по этому вопросу не удалось. Портал обратился с запросом в прокуратуру Алтайского края. Продолжаем следить за развитием событий.