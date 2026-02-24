Эксперт рассказал, для кого с 1 апреля снизится стоимость ОСАГО
Безаварийный стаж может уменьшить стоимость до минимума
24 февраля 2026, 07:45, ИА Амител
С 1 апреля в России произойдет ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ), который снизит стоимость полиса ОСАГО. О том, кому ждать снижения цены, а кто будет платить больше, рассказал РИА Новости глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.
КБМ зависит исключительно от аварийности водителя. Если за прошедший год (с 31 марта предыдущего года по 1 апреля текущего) автомобилист не был виновником ДТП, его коэффициент снижается. Аварии по вине водителя, напротив, увеличивают КБМ и, соответственно, стоимость страховки. Штрафы за превышение скорости или неправильную парковку на коэффициент не влияют.
По данным НСИС, год от года число безаварийных водителей в России растет. Сейчас КБМ меньше 1 (что дает скидку) имеют 91,76% автомобилистов. Минимально возможный коэффициент (0,46) — у 31,13% водителей. Максимальный КБМ (3,92, значительно повышающий цену полиса) — менее чем у 1% россиян.
Галушин напомнил, что базовый КБМ для водителей без страховой истории составляет 1,17. При длительной безаварийной езде он может снизиться до 0,46, обеспечивая максимальную скидку. Для водителей, часто попадающих в аварии по своей вине, коэффициент может вырасти до 3,92.
Эксперт посоветовал автовладельцам заранее проверить свой КБМ в личном кабинете на сайте НСИС. Если данные не совпадают с ожиданиями, можно обратиться через сервис на сайте для разбирательства.
10:09:24 24-02-2026
Новость ни о чем, я то обрадовался что что то понизят, а он у меня и так самый низкий, вот если бы сделали минимальный 0.2 это была бы новость.
10:16:33 24-02-2026
у меня безаварийность и плюс стаж. в прошлом году было 9200р а в этом году значительно "снизилось", 9980р. и прям каждый год снижается и снижается (сарказм)
Вообще в этой стране все каждый год снижается и безработица и "цены", растет лишь экономика, но стоит выключить телевизор ивыглялнуть в окно.......
кто нибудь выключите телевизры нашим "царям и феодалам"
10:17:43 24-02-2026
Судя по статистике у нас подавляющее большинство водителей ездят безаварийно!!! А нам в уши льют, что мы сознательные дорожные рецидивисты и продолжают повышать ставки ОСАГО. Поэтому вангую, что ни у кого ОСАГО не подешевеет.
12:16:28 24-02-2026
Лучше бы базовый тариф сделали как в других регионах. А то в два с лишним раза больше, чем у соседей. Как будто тут все миллионеры живу. А уж от базового тарифа и коэффициенты считаются.
15:11:06 24-02-2026
нужно печатать ФИО и фото таких экспертов - чтобы было понятно кто такой бред несет.. И так все знают что КМБ каждый за каждый год снижается на 5%. пока не упрется в 0,5 ... но при это растет базоый тариф и ОСАГО дорожает... Туповатый какой то у вас эксперт...