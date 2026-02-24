Неиспользуемая карта с нулевым балансом может испортить кредитную историю

Банки видят не только долги, но и доступные лимиты

24 февраля 2026, 09:02, ИА Амител

Многие россияне хранят в кошельке кредитные карты, которыми не пользуются годами, полагая, что раз нет долга, то и проблем нет. Однако такая карта может стать скрытой угрозой для финансовой репутации, предупредил сооснователь сервиса Scanify Александр Широков.

Как сообщает "Газета.ru", главный риск в том, что неиспользуемый лимит увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Если у человека есть кредитка с лимитом 200 тысяч рублей, но с нулевым балансом, банк при расчете ипотеки сложит этот лимит с текущими долгами.

Например, при зарплате 100 тысяч и долге 50 тысяч наличие еще 200 тысяч лимита ухудшит показатель долговой нагрузки (ПДН), и в кредите могут отказать.

Автоматические скоринговые системы также негативно воспринимают длительную неактивность по карте. Это может быть истолковано как неумение пользоваться кредитными продуктами.

Кроме того, по старым договорам могут незаметно списываться годовые комиссии. Неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю.

Эксперт советует проверить все карты, позвонить в банк и написать заявление на полное закрытие счета (не просто порезать пластик), а затем получить письменное подтверждение.