Неиспользуемая карта с нулевым балансом может испортить кредитную историю
Банки видят не только долги, но и доступные лимиты
24 февраля 2026, 09:02, ИА Амител
Многие россияне хранят в кошельке кредитные карты, которыми не пользуются годами, полагая, что раз нет долга, то и проблем нет. Однако такая карта может стать скрытой угрозой для финансовой репутации, предупредил сооснователь сервиса Scanify Александр Широков.
Как сообщает "Газета.ru", главный риск в том, что неиспользуемый лимит увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Если у человека есть кредитка с лимитом 200 тысяч рублей, но с нулевым балансом, банк при расчете ипотеки сложит этот лимит с текущими долгами.
Например, при зарплате 100 тысяч и долге 50 тысяч наличие еще 200 тысяч лимита ухудшит показатель долговой нагрузки (ПДН), и в кредите могут отказать.
Автоматические скоринговые системы также негативно воспринимают длительную неактивность по карте. Это может быть истолковано как неумение пользоваться кредитными продуктами.
Кроме того, по старым договорам могут незаметно списываться годовые комиссии. Неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю.
Эксперт советует проверить все карты, позвонить в банк и написать заявление на полное закрытие счета (не просто порезать пластик), а затем получить письменное подтверждение.
«Неиспользуемая кредитка — это не запасной аэродром, а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, вы повышаете шансы на одобрение крупных займов в будущем», — резюмировал Широков.
09:10:36 24-02-2026
Всеобщая финансовая безграмотность порождает всякие рейтинги!!!, нет у меня кредитов!, не беру, не брал, не надо!, а рейтинг плохой!, опасный Я человек для банковской системы, мутный....
10:08:31 24-02-2026
Медведь-шатун (09:10:36 24-02-2026) Всеобщая финансовая безграмотность порождает всякие рейтинги...
Неистово плюсую! Клал я на кредитный рейтинг и на кредиты банков, независимо от того, есть у меня средства на текущие расходы или их нет.
10:11:12 24-02-2026
Медведь-шатун (09:10:36 24-02-2026) Всеобщая финансовая безграмотность порождает всякие рейтинги... Такая же фигня. ни разу кредиты не брал, а тут на машину не хватало, хотел 500 тыщ взять. Сбер сразу же отказал без раздубмывания, альфа отказала, даже в почтабанк пошел,, через знакомую, там тоже отказ без объяснения причины, в одном лишь банке долго мусолили, мариновали, в итогде в конце дня за пару часов до закрытия одобрили. Вот уже на днях доплачу, и надеюсь больше не буду связываться с этими аферистами. Да я бесполезный человек для жестокой банковской системы этой страны.
11:08:34 24-02-2026
Гость (10:11:12 24-02-2026) Такая же фигня. ни разу кредиты не брал, а тут на машину не ... Зато если бы жулики на вас миллион оформляли - сразу бы все оформилось, мгновенно и кредит на вас бы повис, банки явно в сговоре с этим жульем
09:23:58 24-02-2026
Долой кредитных историков)
09:52:48 24-02-2026
Так банкам надо глаза чаще протирать!!!
11:14:18 24-02-2026
Когда то давно сдуру брал кредит в Почта-банк на покупку техники. Так после выплаты этого кредита мне этот банк прислал с интервалом в полгода 3 разных кредитных карты, с разными сроками действия, хотя я не просил ни об одной и просил банк закрыть сразу же первую после ее получения по почте. В итоге висит 3 неактивированных кредитки, и никак ни через приложение, ни по телефону их не аннулировать, только лично куда- то идти, это просто дикий маразм какой-то.
11:36:45 24-02-2026
Похрен на этот рейтинг, засуньте себе свои кредиты поперёк.