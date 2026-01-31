Три новых очага сейсмической активности обнаружили на Алтае
Также заметили необычную активность на территории Шерегеша, у Рудного Алтая и Таштагола
31 января 2026, 13:35, ИА Амител
После Чуйского землетрясения 2003 года на территории Республики Алтай российские исследователи зафиксировали возникновение трех новых зон повышенной сейсмической активности, о чем сообщает ТАСС.
Согласно информации, полученной специалистами, эти зоны начали формироваться в Горном Алтае спустя десятилетие или два после мощного землетрясения, произошедшего в 2003 году. Алексей Еманов, глава Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, считает, что анализ сейсмического кольца, окружающего эпицентр Чуйского землетрясения, позволяет предположить его тесную связь с тем сейсмическим событием 2003 года.
На Всероссийской научной конференции "Прямые и обратные задачи сейсмики" Еманов акцентировал внимание на текущей сейсмической активности в районах Рудного Алтая, Шерегеша и Таштагола. В качестве новых очагов он выделил Айгулакский хребет, где была зафиксирована активность в 2019 году, хребет Цаган-Шибэту на юго-западе Тувы и северо-западе Монголии, а также Бельтино-Курайскую зону разломов на Алтае. В последней области землетрясения регистрировались в период с 2022 по 2025 год.
