Рассказываем, от чего придется отказаться в самый строгий и продолжительный пост

15 января 2026, 06:40, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Великий пост – самый главный и долгий в церковном календаре. Это время, когда православные христиане отказываются от сытной пищи и лишают себя развлечений, чтобы провести время в молитве и покаянии.

Какие еще правила есть у Великого поста и когда он наступит в 2026 году – в материале amic.ru.

1 Что такое Великий пост и откуда он взялся? Великий пост – один из древнейших христианских обрядов. Он появился в IV веке как воспоминание о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне, где он ничего не ел, много молился и подвергался искушениям дьявола. А также в память праведниках, которые, подражая Христу, уходили в пустыню и молились о заблудших душах. Пост выдерживали не все, из пустыни возвращались немногие. Путь был не из легких: монахи подвергались голоду, жажде и нападению диких животных – многие попросту умирали. Поэтому перед уходом праведники прощались с людьми и просили у них прощения. И мы по традиции празднуем Прощеное воскресенье за день до начала Великого поста.

3 В чем суть Великого поста? Великий пост – это подготовка к празднованию Пасхи, к встрече воскресшего Христа. Из всех православных постов он самый долгий и сложный. Его суть – показать, что дух сильнее тела. Это период молитвы, покаяния и преображения человека. Христиане отказываются от сытной пищи, лишают себя развлечений и житейских удобств, чтобы провести время в самопознании и борьбе со своими страстями. Верующие стараются как можно чаще бывать в храме все семь недель Великого поста, ведь участие в таинствах исповеди, причастия и богослужебной жизни помогают душе обновиться.

3 Когда будет Великий пост в 2026 году? Православные христиане начинают поститься за семь недель до Пасхи. В 2026-м она выпадает на 12 апреля. Следовательно, Великий пост продлится с понедельника, 23 февраля, по субботу, 11 апреля.

4 Как правильно питаться и что нельзя есть во время Великого поста? Согласно церковному уставу, пост предполагает ограничение числа приемов пищи и ее качества, а иногда – полный отказ от еды. Так, в первый день постящимся можно пить только воду. С понедельника по пятницу каждой недели Великого поста – за исключением особых случаев – предписано раз в день есть пищу без масла. Это хлеб, овощи и сухофрукты. В субботу и воскресенье в еду можно добавлять растительное масло и даже выпить вина, но не более одного бокала. В древности пост был довольно строгим. Его основная идея заключалась в том, что пища должна быть недорогой и быстрой в приготовлении. Освободившиеся деньги и время полагалось использовать для богослужения и добрых дел. Позже церковь поняла, что не все христиане могут соблюдать жесткие правила поста. Поэтому в церковных канонах установили минимум, который должны соблюдать все верующие. Это отказ от мяса, молока и яиц. Но в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье разрешено готовить рыбу.

4 А кому можно не поститься? Послабления распространяются на детей, беременных, больных и служащих, но касаются они только пищи. Смысл Великого поста заключается не в том, чтобы изнурять себя голоданием. Это время усиленной молитвы, покаяния и совершения добрых дел, чего постящиеся избегать точно не должны.