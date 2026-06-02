"Дальше — кладбище". Бизнесу на Алтае напомнили о штрафах за неуплату экологического сбора

Из-за ошибки в реквизитах сумма взыскания может вырасти в несколько раз

02 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Экологический сбор / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Новшества в сфере экономики природопользования обсудили участники XII Конгресса предпринимательства в центре "Мой бизнес". Один из главных вопросов — экологический сбор, ставки по которому растут, а штрафы за ошибки и неуплату могут достигать сотен миллионов рублей. Экологический сбор — это обязательный платеж за вред окружающей среде. Его перечисляют в Росприроднадзор производители и импортеры товаров, которые входят в перечень из постановления правительства РФ № 2414. Больше всего бизнес платит за аккумуляторы и оборудование. Меньше всего сбором облагаются товары, которые легче переработать: бумага, стекло и картон. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Ставки и штрафы растут

Ставки экологического сбора ежегодно повышаются. В прошлом году рост составил 15%, в 2026-м — 8%, а в 2027-м добавится еще 4%. Вместе со ставками растут и штрафы. По закону они начинаются от 500 тыс. рублей. Однако на практике суммы могут быть значительно выше.

Гендиректор Сибирского центра экологии и аудита Кристина Карамышева привела пример предприятия, которое вовремя заплатило экосбор, но ошиблось в реквизитах. Деньги ушли не в территориальный Росприроднадзор, а в федеральный. В документах это отразилось как неуплата, и сумма долга выросла втрое.

«Сумма — 119 млн. С учетом статьи 8.41.1 Росприроднадзор умножил ее на три. Получился штраф 358 млн рублей. Важно не просто правильно сдать отчетность — нужно сдать вовремя и оплатить по назначению, иначе делопроизводство возбуждается очень легко и просто», — рассказала Карамышева.

По ее словам, у компании есть десять дней, чтобы обжаловать штраф в суде. Если этого не сделать, в течение 20 дней можно заплатить 50% суммы. Если и этот срок пропустить, документы направят судебным приставам, а затем дело может попасть в мировой суд. Тогда сумма штрафа рискует увеличиться еще вдвое.

Кто и куда должен отчитываться

Российские производители отчитываются через территориальный Росприроднадзор. Компании, которые занимаются импортом или совмещают производство с импортом, подают сведения в центральный аппарат ведомства.

Чтобы избежать ошибок, бизнесу нужно сдавать сразу три формы отчетности. Руководитель проектного отдела Сибирского центра экологии и аудита Наталья Макошенец пояснила, что первая форма содержит сведения об объемах производства или импорта товаров и упаковки. Вторая подтверждает выполнение нормативов утилизации отходов. Третья — это расчет экологического сбора, если нормативы не выполнены.

«Сама отчетность подается через личный кабинет природопользователя. Там необходимо авторизоваться через "Госуслуги" предприятия, заполнить отчетность, подписать электронной подписью и ждать ответа от Росприроднадзора», — рассказала эксперт.

Обязанность заплатить экосбор возникает, если компания не обеспечила утилизацию отходов самостоятельно, выполнила нормативы не полностью или не имеет договора с утилизаторами из официального реестра.

«Нужно либо подтвердить выполнение нормативов утилизации, либо оплатить экосбор», — отметила Макошенец.

Таможня тоже передает данные

В случае с импортом сведения о товарах передает не только предприниматель. За этим также следит таможня.

Заместитель начальника Сибирской электронной таможни Денис Ревега рассказал, что информация автоматически уходит в системы Росприроднадзора. Передаются ИНН и название лица, ответственного за финансовое регулирование, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, наименование товара, весовые и количественные характеристики, сведения об упаковке и стране происхождения.

«Эта информация используется для контроля за уплатой экологического сбора и корректностью отчетности плательщиков. Важно отметить, что у таможенных органов нет полномочий контролировать своевременность уплаты экологического сбора. Поэтому импортер не обязан предоставлять документы об уплате экосбора вместе с таможенной декларацией», — пояснил Ревега.

Как в крае контролируют экологические нарушения

В Алтайском крае ежегодно фиксируют в среднем 4–5 тыс. нарушений в сфере экологии. По этому показателю регион находится примерно в середине рейтинга среди субъектов Сибирского федерального округа.

За тем, чтобы ущерб природе возмещался, следит прокуратура. Алтайский межрайонный природоохранный прокурор Юлия Чередниченко рассказала, что одно из важных направлений работы — участие Барнаула в программе "Чистый воздух". Она должна сократить выбросы предприятий в атмосферу.

«Перечень квотируемых объектов включает 96 объектов. Это 59 организаций, автотранспорт и источники теплоснабжения. С прошлого года началось установление квот выбросов. Задача организаций — разработать план мероприятий по достижению данных квот, направить его в межведомственный совет при Минприроды России, затем утвердить и реализовывать», — рассказала Чередниченко.

Однако, по ее словам, на практике эта цепочка работает не всегда. После совместной работы прокуратуры с природопользователями 17 организаций доработали свои планы по достижению квот и направили их на согласование.

Воздух, леса и водные объекты

В регионе также начали следить за состоянием воздуха с помощью нового мобильного пункта. Мониторинг проводят в трех населенных пунктах — Новоалтайске, Заринске и Алейске. В ближайшие три года в край планируют приобрести еще три таких комплекса.

Шесть лесничеств Алтайского края включили в программу космического мониторинга. С помощью спутников там будут отслеживать незаконные рубки и лесные пожары.

Кроме того, 63 производителя питьевой воды в регионе установили зоны санитарной охраны у подземных источников. В прошлом году в собственность РФ вернули несколько территорий: владельцев лишили прав на земельные участки на реках Обь, Катунь и озере Горьком. Если надзорные органы установят факт экологического преступления, по решению прокуратуры предпринимателю могут заблокировать банковские счета и арестовать имущество.

При этом участники конгресса подчеркнули: главная задача сейчас — не только контроль, но и разъяснение правил. Экологические платежи существуют давно, однако часть компаний до сих пор не знает, что обязана компенсировать вред, нанесенный природе.