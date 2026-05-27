Маркировка и штрафы. Почему бизнес на Алтае боится "Честного знака"

Систему маркировки используют не только для контроля товаров, но и для поиска серых схем

27 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Предприниматели сидят за столом / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Внедрение маркировки "Честный знак" все чаще вызывает вопросы у бизнеса. Если с самой механикой предприниматели постепенно разобрались, то технические сбои, ошибки в работе с системой и возможные санкции начинают беспокоить сильнее. Эту тему обсудили на XII Конгрессе предпринимательства, который проходит в Алтайском крае. Участники встречи говорили о том, как данные "Честного знака" используют налоговая служба и Роспотребнадзор, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Налоговая смотрит цепочку продаж

Изначально маркировка нужна для подтверждения легальности и качества товара. Но, как выяснилось, система также помогает контролировать налогоплательщиков.

Заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России по Алтайскому краю № 17 Наталья Фетисова рассказала о случае, когда данные "Честного знака" помогли выявить нарушения у компании, торговавшей маркированным товаром. Предприятию доначислили около 50 млн рублей налогов, а его партнеру — еще около 20 млн. Пока такой пример в регионе единичный.

«Оптовик, который занимается реализацией маркированного товара. Товар он приобретает как на внутреннем рынке, так и импортирует из Китая. Налогоплательщик периодически заявляет возмещение из бюджета и плюс платит там незначительные суммы в разные периоды. Начали анализировать бухгалтерский баланс: идет затоваривание. Запасы увеличиваются из года в год на значительные суммы. Когда заходим в "Честный знак", мы видим, что оптовик наш выставляет УПД в адрес взаимозависимой ИП, которая занимается розничной торговлей», — отмечает Наталья Фетисова.

По ее словам, на основании этих данных они выгрузили УПД, доначислили ему налоги, НДС плюс прибыль. Но до этого налогоплательщик был приглашен на рабочую встречу. Ему были озвучены предъявленные риски. Налогоплательщик с этими рисками не согласился.

«Нам пришлось выйти на выездную налоговую проверку. По итогам налогоплательщик вернул в бюджет незаконно возмещенный НДС плюс доначисленные суммы налогов. Кроме того, было передано по 159-й статье на возбуждение уголовного дела по мошенничеству», — рассказала Фетисова.

Почему товар может "зависнуть" в системе

В "Честном знаке" отражается вся цепочка движения товара — от производителя или поставщика до розничной продажи. Маркированный товар нужно не только ввести в оборот, но и вывести из него, когда он продан. Если этого не происходит, система видит остатки.

Для проверок розницы к данным обращается Роспотребнадзор. Сначала ведомство проводит профилактические мероприятия — без протоколов и штрафов, чтобы предупредить предпринимателей. Также специалисты могут проводить инспекционные визиты, контрольные закупки и наблюдение за соблюдением обязательных требований. Одним из поводов для внимания может стать так называемое затоваривание, когда товар, по данным системы, долго числится непроданным.

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Наталья Корябина объяснила, что причины могут быть разными.

«Сельская местность, сельский магазин. Продавали табачную продукцию. В какой-то момент открывают крупные сети — "Ярче", "Мария-Ра", еще ряд магазинов. Соответственно, уже эта продукция не пользуется таким спросом, и у предпринимателя просто вот эти остатки зависают в системе "Честный знак". Мы выходим на проверку, естественно, берем объяснение, все это выясняем. Могут быть еще и такие причины. Когда предприниматель закупил какую-то партию продукции, выводит ее в обход кассы. Соответственно, "Честный знак" на это реагирует, продукция долго не выводится из оборота — например, в течение года они там у него висят на остатке, либо в течение двух лет, и вот это является основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий», — пояснила Наталья Корябина.

Бизнес боится давления на легальный рынок

Участники встречи отметили, что проверки без обращений граждан не проводят. Однако часть предпринимателей раскритиковали сам механизм контроля. По их мнению, с помощью "Честного знака" ведомства чаще видят именно легальный бизнес, который уже работает в системе. А теневой сектор в маркировке не отображается и часто остается вне поля контроля.

«На самом деле это огромная головная боль. Серые схемы существуют, подпольный бизнес ведется. И, конечно, в какой-то степени происходящие процессы, в том числе внедрение различных систем — "Платон", "Меркурий", "Честный знак", — они определенную категорию предпринимателей, которые еще вчера были в "белой схеме", выталкивают в эту "серую схему". В силу понятных экономических обстоятельств, просто некоторые не справляются с этим», – прозвучало на обсуждении.

Председатель объединения "Опора России" Евгений Госьков также подтвердил, что честные игроки часто не выдерживают конкуренции с нелегальными предпринимателями. Руководитель компании "Про.Маркируй" Артем Турбин спрогнозировал, что после волны обязательной маркировки может начаться не меньшая волна выявления нарушений. По его словам, "Честный знак" охватывает все больше категорий товаров, поэтому бизнесу стоит заранее планировать расходы на маркировку — даже если конкретный продукт пока не попал под требования закона.

Эксперты не исключают, что часть предпринимателей из-за новых расходов и контроля могут уйти в тень или вовсе покинуть рынок.