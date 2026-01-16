"Делают все возможное". В пригороде Барнаула устраняют последствия отключения света

Ситуация находится на особом контроле

16 января 2026, 11:02, ИА Амител

Совещание по аварийной ситуации / Фото: barnaul.org

Ночью в пригородных поселках Центрального района Барнаула произошло аварийное частичное отключение электроэнергии, из-за которого под ограничения также попали водо- и газоснабжение. Власти города провели оперативное совещание и взяли устранение аварии на особый контроль.

В администрации Барнаула прошло оперативное совещание по устранению последствий аварийной ситуации, которое провел первый заместитель главы города Андрей Федоров. В обсуждении приняли участие заместители главы администрации Сергей Татьянин и Игорь Лисин, глава администрации Центрального района Дмитрий Попов, представители энергетиков, водоканала, газовых служб, профильных комитетов и управления ГО ЧС.

Как сообщил заместитель главы администрации по безопасности и защите информации Игорь Лисин, в 02:05 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о частичном аварийном отключении электроэнергии в поселках Центрального района – Бельмесево, включая микрорайоны Сибирская Долина и Радужный, а также Конюхи. Из-за отключения электричества в ряде домов были введены ограничения на водо- и газоснабжение. В настоящее время аварийные бригады пригородных РЭС продолжают работы по установлению причин произошедшего.

Директор ПО ЦЭС филиала "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" Владимир Евсеев сообщил, что специалисты компании продолжают восстановление электроснабжения в пригородных поселках Бельмесево и Конюхи. По его словам, энергетики проводят обследование всех линий электропередачи, которые питают эти населенные пункты, а также работают с оборудованием подстанции напряжением 110 киловольт "Лебяжье".

«Персонал филиала делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение жителей. В работах участвуют шесть бригад, в составе которых 18 человек и 5 единиц техники, еще четыре бригады из соседних РЭС едут на помощь. Также задействован персонал службы высоковольтных линий, службы подстанций и службы релейной защиты и автоматики. Для обеспечения временного электроснабжения социально значимых объектов и жителей направлены семь резервных источников снабжения электроэнергией. Планируется переключить поселки на другую линию электропередачи», – сообщил Владимир Евсеев.

Представители газовых служб заявили о готовности приступить к восстановлению газоснабжения сразу после возобновления подачи электроэнергии.

Глава администрации Центрального района Дмитрий Попов сообщил, что проводится обход и обзвон жителей пострадавших поселков, а также мониторинг температурного режима в домах. В случае необходимости в поселке Южном по адресу улица Чайковского, 31, будет развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 270 человек.

Устранение последствий аварийной ситуации находится на особом контроле администрации города Барнаула и администрации Центрального района.