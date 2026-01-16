"Делают все возможное". В пригороде Барнаула устраняют последствия отключения света
Ситуация находится на особом контроле
16 января 2026, 11:02, ИА Амител
Ночью в пригородных поселках Центрального района Барнаула произошло аварийное частичное отключение электроэнергии, из-за которого под ограничения также попали водо- и газоснабжение. Власти города провели оперативное совещание и взяли устранение аварии на особый контроль.
В администрации Барнаула прошло оперативное совещание по устранению последствий аварийной ситуации, которое провел первый заместитель главы города Андрей Федоров. В обсуждении приняли участие заместители главы администрации Сергей Татьянин и Игорь Лисин, глава администрации Центрального района Дмитрий Попов, представители энергетиков, водоканала, газовых служб, профильных комитетов и управления ГО ЧС.
Как сообщил заместитель главы администрации по безопасности и защите информации Игорь Лисин, в 02:05 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о частичном аварийном отключении электроэнергии в поселках Центрального района – Бельмесево, включая микрорайоны Сибирская Долина и Радужный, а также Конюхи. Из-за отключения электричества в ряде домов были введены ограничения на водо- и газоснабжение. В настоящее время аварийные бригады пригородных РЭС продолжают работы по установлению причин произошедшего.
Директор ПО ЦЭС филиала "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" Владимир Евсеев сообщил, что специалисты компании продолжают восстановление электроснабжения в пригородных поселках Бельмесево и Конюхи. По его словам, энергетики проводят обследование всех линий электропередачи, которые питают эти населенные пункты, а также работают с оборудованием подстанции напряжением 110 киловольт "Лебяжье".
«Персонал филиала делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение жителей. В работах участвуют шесть бригад, в составе которых 18 человек и 5 единиц техники, еще четыре бригады из соседних РЭС едут на помощь. Также задействован персонал службы высоковольтных линий, службы подстанций и службы релейной защиты и автоматики. Для обеспечения временного электроснабжения социально значимых объектов и жителей направлены семь резервных источников снабжения электроэнергией. Планируется переключить поселки на другую линию электропередачи», – сообщил Владимир Евсеев.
Представители газовых служб заявили о готовности приступить к восстановлению газоснабжения сразу после возобновления подачи электроэнергии.
Глава администрации Центрального района Дмитрий Попов сообщил, что проводится обход и обзвон жителей пострадавших поселков, а также мониторинг температурного режима в домах. В случае необходимости в поселке Южном по адресу улица Чайковского, 31, будет развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 270 человек.
Устранение последствий аварийной ситуации находится на особом контроле администрации города Барнаула и администрации Центрального района.
11:15:19 16-01-2026
Живем и работаем в Сибири! Никогда такого не было, и вот опять.
11:28:01 16-01-2026
И только участки многодетных в Бельмесёво не пострадали, потому что Администрация не исполняет решение суда и предусмотрительно не проводит к ним свет, воду, газ и дороги! Чистое поле не пострадало от перебоев!
12:26:33 16-01-2026
Гость (11:28:01 16-01-2026) И только участки многодетных в Бельмесёво не пострадали, пот... Ты уже надоела со своим нытьем,не надо покупать жилье где попало.
13:15:29 16-01-2026
Гость (12:26:33 16-01-2026) Ты уже надоела со своим нытьем,не надо покупать жилье где по... Нужно рожать по любви и ни с кого ни чего за это не требовать и все у вас будет тогда хорошо и в порядке)
05:57:36 17-01-2026
Гость (13:15:29 16-01-2026) Нужно рожать по любви и ни с кого ни чего за это не требоват... Не нужно тогда по телеку базарить про поддержку многодетных
13:36:25 16-01-2026
Гость (11:28:01 16-01-2026) И только участки многодетных в Бельмесёво не пострадали, пот... Ну так радуйся уже! А то бы ныли сейчас - света нет, воды нет, тепла тоже нееет😄
13:11:21 16-01-2026
Все хорошо, скоро устранят аварию)))
22:09:25 17-01-2026
Два поселка без электричества и всего 18 человек работают. А что не 6? Пункт размещения - это одно. А за разморозку отоплению и выход из строя котлов кто отвечать будет? И что за фраза такая "особый контроль"? Особый контроль - это под дулом автомата! За три часа не устранили - в расход, всех причастных. Почему автоматически не было переключения на дублирующие линии?
09:04:08 18-01-2026
Гость (22:09:25 17-01-2026) Два поселка без электричества и всего 18 человек работают. А... Потому что нет дублирующих линий.
14:22:41 18-01-2026
Гость (09:04:08 18-01-2026) Потому что нет дублирующих линий. ... Всё экономите, в Сибири?