Энергетики ищут причину отключения света в поселках Бельмесево и Сибирская Долина
Чтобы минимизировать последствия отключения электричества, в поселки направили семь резервных источников электроснабжения
16 января 2026, 10:16, ИА Амител
В пригороде Барнаула – поселках Бельмесево и Сибирская Долина – ведутся экстренные работы по восстановлению электроснабжения. Персонал филиала "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" мобилизовал значительные силы для устранения аварии, сообщил amic.ru представитель компании.
В работах задействовано шесть бригад, в составе которых 18 специалистов и пять единиц техники. Дополнительно на помощь направляются четыре бригады из соседних РЭС.
К решению проблемы также подключили персонал ключевых подразделений: службы высоковольтных линий, службы подстанций и службы релейной защиты и автоматики.
«Энергетики проводят комплексный осмотр всех линий электропередачи, питающих населенные пункты, а также ведут работы на оборудовании подстанции 110 киловольт "Лебяжье". Чтобы минимизировать последствия отключения для социально значимых объектов и жителей, в поселки направлены семь резервных источников электроснабжения», – прокомментировал ситуацию представитель "Россетей Сибирь".
Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями. Свет отключился при температуре около -40°C. Местные жители испытывают серьезные трудности. Так, из‑за отключения электроэнергии газовые котлы перестают работать – даже генераторы не помогают восстановить их запуск, в результате в домах стремительно падает температура.
Жительница поселка Бельмесево Елена обратилась в телеграм-канал "Барнаул 22" с эмоциональным призывом к властям:
«Хотелось бы обратиться к администрации города и прокуратуре Алтайского края с просьбой провести проверку компетентных организаций, от которых страдает весь поселок Бельмесево. Сегодня ночью отключили свет. Снова в 40‑градусный мороз! Люди спят. Свет отключается – котлы газовые замерзают и не запускаются даже от генератора. В домах холодно. Почему, как наступают морозы, дунул ветерок, прошел дождик, сразу отключается свет? Уже какую зиму мы так страдаем!»
Тем временем в энергетической компании подчеркнули, что персонал делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.
Напомним, что в Алтайском крае с 14 по 22 января ввели режим повышенной готовности в связи с резким похолоданием. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко.
10:33:28 16-01-2026
Свет погас и опустилась тьма
10:34:10 16-01-2026
Это явно многодетные к себе кабель уволокли. Во исполнение решения суда.
10:55:44 16-01-2026
По просьбе нужно срочно отозвать восстановительные бригады из поселков, а вместо них прислать кого-нибудь из администрации и прокуратуры
11:03:27 16-01-2026
Гость (10:55:44 16-01-2026) По просьбе нужно срочно отозвать восстановительные бригады и... Искать расхитителей кабеля?
11:19:44 16-01-2026
Селяне в деревнях издревле должны в избах ставить печи на дровах, чтобы не зависеть от бесовского электричества и дьявольского (добытого из Ада) газа. Кто вовремя не подсуетился - у того от холода нос отвалился.
12:22:20 16-01-2026
Гость (11:19:44 16-01-2026) Селяне в деревнях издревле должны в избах ставить печи на др... В коттеджах просто обязано быть два источника отопления. Основное современное газовое. И резервное дровяное-угольное на случай отсутствия газа или электричества.
13:12:03 16-01-2026
Гость (11:19:44 16-01-2026) Селяне в деревнях издревле должны в избах ставить печи на др... Сказочники! Прикрутить угольно-дровяной котел у многих просто невозможно - нужны площади и немаленькие, т.к. это огонь. А электричество при этом все равно нужно: как качать теплоноситель без насосов. Генератор это необходимая вещь. А буржуйки в квартирах сами ставьте
12:45:49 16-01-2026
Неблогодарные жители. Сказали бы спасибо энергетикам что они стараются устранить аварию.
13:24:02 16-01-2026
Гость (12:45:49 16-01-2026) Неблогодарные жители. Сказали бы спасибо энергетикам что они... Пусть быстрее стараются, люди так то за свет немалые суммы платят, поэтому электроэнергия должна подаваться круглосуточно и без перебоев.
08:43:37 17-01-2026
Гость (13:24:02 16-01-2026) Пусть быстрее стараются, люди так то за свет немалые суммы п... вот только работают не те кому эти деньги идут.
14:21:50 18-01-2026
Гость (08:43:37 17-01-2026) вот только работают не те кому эти деньги идут.... Значит им хватает, если работают. А уж тем, кто не работает, тем более. Т.е. люди платят с таким гаком, что всем хорошо. Вот только природа вносит свои коррективы. И вот тогда электрики, сантехники, коммунальщики и пр. должны свою работу делать быстро и качественно. А начальники за эту работу должны нести ответственность. Обеспечили людям массовые проблемы - чемодан, вокзал, Магадан - жирок растрясти.
13:32:53 16-01-2026
Почему это у них от генераторы котлы не работают? Все работает, не надо тут.
14:17:53 16-01-2026
Гость (13:32:53 16-01-2026) Почему это у них от генераторы котлы не работают? Все работа... у них генераторы не той системы