Энергетики ищут причину отключения света в поселках Бельмесево и Сибирская Долина

Чтобы минимизировать последствия отключения электричества, в поселки направили семь резервных источников электроснабжения

16 января 2026, 10:16, ИА Амител

Отключение света / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В пригороде Барнаула – поселках Бельмесево и Сибирская Долина – ведутся экстренные работы по восстановлению электроснабжения. Персонал филиала "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" мобилизовал значительные силы для устранения аварии, сообщил amic.ru представитель компании.

В работах задействовано шесть бригад, в составе которых 18 специалистов и пять единиц техники. Дополнительно на помощь направляются четыре бригады из соседних РЭС.

К решению проблемы также подключили персонал ключевых подразделений: службы высоковольтных линий, службы подстанций и службы релейной защиты и автоматики.

«Энергетики проводят комплексный осмотр всех линий электропередачи, питающих населенные пункты, а также ведут работы на оборудовании подстанции 110 киловольт "Лебяжье". Чтобы минимизировать последствия отключения для социально значимых объектов и жителей, в поселки направлены семь резервных источников электроснабжения», – прокомментировал ситуацию представитель "Россетей Сибирь".

Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями. Свет отключился при температуре около -40°C. Местные жители испытывают серьезные трудности. Так, из‑за отключения электроэнергии газовые котлы перестают работать – даже генераторы не помогают восстановить их запуск, в результате в домах стремительно падает температура.

Жительница поселка Бельмесево Елена обратилась в телеграм-канал "Барнаул 22" с эмоциональным призывом к властям:

«Хотелось бы обратиться к администрации города и прокуратуре Алтайского края с просьбой провести проверку компетентных организаций, от которых страдает весь поселок Бельмесево. Сегодня ночью отключили свет. Снова в 40‑градусный мороз! Люди спят. Свет отключается – котлы газовые замерзают и не запускаются даже от генератора. В домах холодно. Почему, как наступают морозы, дунул ветерок, прошел дождик, сразу отключается свет? Уже какую зиму мы так страдаем!»

Тем временем в энергетической компании подчеркнули, что персонал делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Напомним, что в Алтайском крае с 14 по 22 января ввели режим повышенной готовности в связи с резким похолоданием. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко.