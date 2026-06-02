Дело экс-главы алтайского внутрипола хотят передать в другой регион из-за "предвзятости"

Дело Николая Губерта могут передать в суд другого региона

02 июня 2026, 12:29, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Уголовное дело в отношении бывшего начальника департамента внутренней политики Алтайского края Николая Губерта хотят передать в суд другого региона. Об этом сообщает "Банкфакс".

Дело в отношении экс-чиновника поступило в Завьяловский районный суд 29 мая. Напомним, Губерта обвиняют в превышении полномочий из корыстной заинтересованности при развитии курортной деятельности на берегу завьяловских озер. Ему грозит срок лишения свободы от трех до десяти лет.

«В суде чиновника будут защищать адвокаты Татьяна Рыжкова и Владимир Ларионов. Они хотят добиться перевода дела на рассмотрение в суд другого региона России, ведь Губерт долгое время занимал высокопоставленные должности в Завьяловском районе, а также в структуре правительства Алтайского края», — отмечает издание.

По словам Рыжковой, во время майского заседания Алтайский краевой суд рассматривал ходатайство прокуратуры о передаче дела в любой другой суд региона, кроме Завьяловского. Один из эпизодов связан как раз с ним.

«Речь идет об иске прокурора, который требовал снести те самые домики на берегу соленого озера. Так вот, чтобы избежать предвзятости, прокуратура настаивала, что дело должен рассматривать любой другой суд в пределах Алтайского края, кроме Завьяловского», — сказала Татьяна Рыжкова.

Напомним, Николай Губерт ушел в отставку в начале июня 2025 года "по личным обстоятельствам", департаментом он руководил с 2022 года. До этого чиновник в течение пяти лет возглавлял администрацию Завьяловского района, а после еще пять лет был главой села Завьялово.