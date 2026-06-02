Дело экс-главы алтайского внутрипола хотят передать в другой регион из-за "предвзятости"
Дело Николая Губерта могут передать в суд другого региона
02 июня 2026, 12:29, ИА Амител
Уголовное дело в отношении бывшего начальника департамента внутренней политики Алтайского края Николая Губерта хотят передать в суд другого региона. Об этом сообщает "Банкфакс".
Дело в отношении экс-чиновника поступило в Завьяловский районный суд 29 мая. Напомним, Губерта обвиняют в превышении полномочий из корыстной заинтересованности при развитии курортной деятельности на берегу завьяловских озер. Ему грозит срок лишения свободы от трех до десяти лет.
«В суде чиновника будут защищать адвокаты Татьяна Рыжкова и Владимир Ларионов. Они хотят добиться перевода дела на рассмотрение в суд другого региона России, ведь Губерт долгое время занимал высокопоставленные должности в Завьяловском районе, а также в структуре правительства Алтайского края», — отмечает издание.
По словам Рыжковой, во время майского заседания Алтайский краевой суд рассматривал ходатайство прокуратуры о передаче дела в любой другой суд региона, кроме Завьяловского. Один из эпизодов связан как раз с ним.
«Речь идет об иске прокурора, который требовал снести те самые домики на берегу соленого озера. Так вот, чтобы избежать предвзятости, прокуратура настаивала, что дело должен рассматривать любой другой суд в пределах Алтайского края, кроме Завьяловского», — сказала Татьяна Рыжкова.
Напомним, Николай Губерт ушел в отставку в начале июня 2025 года "по личным обстоятельствам", департаментом он руководил с 2022 года. До этого чиновник в течение пяти лет возглавлял администрацию Завьяловского района, а после еще пять лет был главой села Завьялово.
13:11:28 02-06-2026
В Новоалтайск передайте, здесь авторитетов не признают. Помните, даже ДПС своего коллегу из управления, генерала Новикова оформили за пьяную езду, а суд назначил арест 15 суток и лишение.
16:14:14 02-06-2026
Гость (13:11:28 02-06-2026) В Новоалтайск передайте, здесь авторитетов не признают. Пом... Он еще ходит по земле? Пьяных генералов надо отлавливать как бешеных лис с последующим лишением ..., ибо они в таком состоянии пожизненно марают честь мундира и являются особо опасными для общества. Хотя о какой чести речь.
13:19:08 02-06-2026
Ну нормально, че! Как пакостить - так дома. А как отвечать - так в другой регион. А то вдруг отмазаться не получится?
16:19:03 02-06-2026
Не от трех до десяти, а от десяти до тридцати на урановых рудниках и без всяких амнистий (хотя можно посмертно). Как в корыстных целях, то хватает и ума и здоровья, а как отвечать, то больные, то хромые. Чиновник-бизнесмен - это в наших реалиях парадокс. Это люди, которые работают на благо государства, а не на свой карман. И если уж корыстен, то в путь тоже за счет государства.
18:25:29 02-06-2026
В Новоалтайске своих таких же хватает. Задолбали. Поинтересуйтесь как здесь по году ямкы на дорогах ремонтируют. Траншеи чуть ли не годами стоят разрытыми. То со светом проблемы, то с водой. Зимой автобусы вообще не отапливаются и т.д. Зато с Клюшниковой борются, которая посмела на мэра вякать. Стыдобища.