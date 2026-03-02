Депутат предложил увеличивать маткапитал с каждым новым ребенком

В ГД хотят создать условия, при которых маткапитал сможет покрывать большую часть первоначального взноса по ипотеке

02 марта 2026, 13:10, ИА Амител

Материнский капитал в России необходимо увеличить за каждого последующего ребенка, заявил "Газете.ru" Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По его мнению, дифференцированная ставка по семейной ипотеке не сделает жилье более доступным, поэтому требуются дополнительные меры, включая повышение материнского капитала и установление первоначального взноса на уровне не более 20%.

25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство рассматривает обновление программы семейной ипотеки. Один из обсуждаемых сценариев — привязка условий ипотеки к составу семьи. Дифференцированный механизм должен повысить адресность государственной поддержки, считают власти.

«Переход на дифференцированную ставку обсуждается давно и, вероятно, скоро будет реализован. Ставка будет зависеть от количества детей в семье: при рождении первого ребенка — 10%, второго — 6%, третьего — 4%. Региональные различия пока не обсуждались, но сумма ипотеки может варьироваться как в Москве и Санкт-Петербурге, где она выше из-за цен на жилье», — отметил Аксененко.

Он подчеркнул, что на доступность жилья влияют не только процентная ставка по ипотеке, но и размер первоначального взноса, уровень инфляции и стоимость квадратного метра. Сейчас взнос составляет от 20%, но на практике достигает 40%, что становится барьером для семей.

Депутат неоднократно предлагал закрепить первоначальный взнос на уровне не более 20%, чтобы банки не могли произвольно повышать эту планку. Это значит, что для заключения сделки семье нужно найти огромную сумму, которую часто невозможно получить, даже если часть можно покрыть за счет материнского капитала. Поэтому необходимо комплексно решать вопрос: снижать платеж и увеличивать материнский капитал.

«Российские банки не пострадают от снижения ставки по части ипотечных кредитов, так как получают субсидии от государства. Кроме того, в России меняется система семейных жилищных кредитов: теперь одна семья может взять только одну льготную ипотеку», — подчеркнул парламентарий.

Депутат опасается, что предлагаемая система может сработать в обратную сторону. Сейчас действует льготная ипотека под 6% с рождения первого ребенка, что позволяет молодым семьям выгодно приобрести жилье. Однако изменения предполагают, что для этих семей ставка повысится до 10%. Например, при ипотеке в 5 млн рублей на 20 лет и взносе 1,5 млн рублей ежемесячный платеж при ставке 6% составит 25 тыс. рублей, а при 10% — 34 тыс. рублей. Для семей со вторым ребенком ничего не изменится, а с третьим ипотека станет выгодной, но до третьего ребенка нужно родить и воспитать первых двух.

Материнский капитал получают семьи при рождении или усыновлении первого ребенка (если право не возникало ранее), второго, третьего и последующих детей при определенных условиях. Право возникает один раз, а новые выплаты зависят от того, был ли капитал получен ранее. На первого ребенка — 728 921,9 рубля, на второго (при условии, что капитал за первого получен) — доплата 234 321,3 рубля, на второго/третьего или последующего (если капитал не оформлялся ранее) — примерно 963 243,2 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2027 году материнский капитал на второго ребенка может превысить миллион рублей.