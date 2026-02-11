В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком

Предлагается начислять до 10 баллов за уход за третьим и последующими детьми

11 февраля 2026, 13:02, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в правительство законопроект о значительном увеличении пенсионных баллов за отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Согласно инициативе, предлагается установить следующие коэффициенты: 6 баллов — за первого ребенка, 8 баллов — за второго, 10 баллов — за третьего и последующих детей, сообщает РИА Новости.

В настоящее время действуют гораздо более низкие значения: 1,8 балла — за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвертого. При этом максимальное количество баллов, которое можно заработать за год работы, составляет 10.

Авторы подчеркивают, что нынешний механизм не позволяет многим родителям, особенно многодетным матерям, накопить достаточное количество баллов для назначения страховой пенсии, что приводит к мизерным выплатам.

«Родительский труд — тоже работа, тем более если речь о многодетных семьях. Женщина, уходившая в отпуск по уходу за ребенком два, три раза или больше, может попросту не накопить к старости достаточное количество баллов для начисления страховой пенсии. Это, на наш взгляд, совершенно несправедливо», — пояснил депутат Дмитрий Новиков.

Законопроект направлен на изменение этой ситуации и поддержку демографической политики реальными гарантиями для семей. Документ находится на стадии получения заключения правительства.