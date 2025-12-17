Депутаты предложили заменить новогодние корпоративы на 13-ю зарплату

Лидер "Справедливой России" считает, что в условиях СВО тратить деньги на праздники с приглашением звезд неуместно

17 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал государственные структуры и бизнес отказаться от проведения дорогих новогодних корпоративов и направить эти средства на выплату 13-й зарплаты сотрудникам, пишет РИА Новости.

По мнению Миронова, в текущих условиях компании ежегодно тратят значительные суммы на празднования, приглашение артистов и организацию мероприятий, что он считает неуместным.

«В условиях СВО госструктурам и бизнесу надо отказаться от новогодних корпоративов и направить средства не на "пирушки", а на 13-е зарплаты сотрудникам», – заявил политик.

Он предложил организациям ограничиться символическим поздравлением коллективов, отметив, что такая мера была бы более справедливой и своевременной поддержкой для работников.