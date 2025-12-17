НОВОСТИОбщество

Депутаты предложили заменить новогодние корпоративы на 13-ю зарплату

Лидер "Справедливой России" считает, что в условиях СВО тратить деньги на праздники с приглашением звезд неуместно

17 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал государственные структуры и бизнес отказаться от проведения дорогих новогодних корпоративов и направить эти средства на выплату 13-й зарплаты сотрудникам, пишет РИА Новости.

По мнению Миронова, в текущих условиях компании ежегодно тратят значительные суммы на празднования, приглашение артистов и организацию мероприятий, что он считает неуместным.

«В условиях СВО госструктурам и бизнесу надо отказаться от новогодних корпоративов и направить средства не на "пирушки", а на 13-е зарплаты сотрудникам», – заявил политик.

Он предложил организациям ограничиться символическим поздравлением коллективов, отметив, что такая мера была бы более справедливой и своевременной поддержкой для работников.

Комментарии 20

Avatar Picture
Musik

09:39:11 17-12-2025

помесячную ЗП уменьшить на 1/12 а потом сделать 13-ю ЗП ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:39 17-12-2025

О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу на их корпоратив :-)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:44:48 17-12-2025

Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... такими пальцами только массаж простаты делать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:10 17-12-2025

Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... Руки на стол!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:05 17-12-2025

Гость (09:45:10 17-12-2025) Руки на стол!!!... Они ж не голые ;-) Амик, срочно поменяйте фотку на тех же девушек, но в стиле Ню :-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:59 17-12-2025

Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... Ты проверь - там с руками все в порядке? А то...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:50:34 17-12-2025

Гость (09:45:59 17-12-2025) Ты проверь - там с руками все в порядке? А то...... ИИ обучался на личинках Чужого.
мог бы получиться запоминающийся корпоратив. с чужими.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:58 17-12-2025

Musik (09:50:34 17-12-2025) ИИ обучался на личинках Чужого.мог бы получиться запомин... Да вроде не ИИшная фотка, обычная, не ? Руки вроде как руки, просто ближе к объективу были, потому кажутся больше

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:59 17-12-2025

Гость (10:19:58 17-12-2025) Да вроде не ИИшная фотка, обычная, не ? Руки вроде как руки,... На мадам справа посмотри, на ее левые руки.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:24 17-12-2025

Гость (10:19:58 17-12-2025) Да вроде не ИИшная фотка, обычная, не ? Руки вроде как руки,... четко видно ИИ, мужик не реалистичный, пальцы фиг пойми какие, какойто конус справа летает вместо шапки, по центру вместо бубончика блик. тут очень дадлеко до реала. справа вообще рука мужская с женской срослись. что то дешевое похоже используют, нанабанана про уже таких не делает ошибок. не замечал.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:49 17-12-2025

Гость (15:15:24 17-12-2025) четко видно ИИ, мужик не реалистичный, пальцы фиг пойми каки... Точно блин, обманули в лучших чувствах :-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:41 17-12-2025

Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... Мутанты же!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екх

09:44:55 17-12-2025

Блин, а я когда в найме работал мы скидывались на корпоратив! Может депутаты себя имеют в виду?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:36 17-12-2025

А что, по мнению депутатов, корпоратив является законной обязанностью работодателя? На каком основании их хотелочки?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:06 17-12-2025

В итоге и корпоративов не будет и 13-ой зарплаты. Которой итак нет у нас.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:39 17-12-2025

Чувака с такими пальцами гнать нафик с корпоратива!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:43 17-12-2025

Гость (12:20:39 17-12-2025) Чувака с такими пальцами гнать нафик с корпоратива!!!... А клешня на плече парня слева как вам?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:33 17-12-2025

Гость (12:43:43 17-12-2025) А клешня на плече парня слева как вам?... Вааще огонь!)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенс

12:45:09 17-12-2025

А мы уже 5й год 13ю получаем

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:27 17-12-2025

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, ЗАЖИГАЕТ КАЖДОДНЕВНО!
Не кажется ли вам что под воздействием раствора его так вштыривает?
Календула? Боярышник? Настой дикорастущего орешника?

  -1 Нравится
Ответить
