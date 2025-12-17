Депутаты предложили заменить новогодние корпоративы на 13-ю зарплату
Лидер "Справедливой России" считает, что в условиях СВО тратить деньги на праздники с приглашением звезд неуместно
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал государственные структуры и бизнес отказаться от проведения дорогих новогодних корпоративов и направить эти средства на выплату 13-й зарплаты сотрудникам, пишет РИА Новости.
По мнению Миронова, в текущих условиях компании ежегодно тратят значительные суммы на празднования, приглашение артистов и организацию мероприятий, что он считает неуместным.
«В условиях СВО госструктурам и бизнесу надо отказаться от новогодних корпоративов и направить средства не на "пирушки", а на 13-е зарплаты сотрудникам», – заявил политик.
Он предложил организациям ограничиться символическим поздравлением коллективов, отметив, что такая мера была бы более справедливой и своевременной поддержкой для работников.
09:39:11 17-12-2025
помесячную ЗП уменьшить на 1/12 а потом сделать 13-ю ЗП ?
09:42:39 17-12-2025
О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу на их корпоратив :-)
09:44:48 17-12-2025
Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... такими пальцами только массаж простаты делать.
09:45:10 17-12-2025
Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... Руки на стол!!!
10:21:05 17-12-2025
Гость (09:45:10 17-12-2025) Руки на стол!!!... Они ж не голые ;-) Амик, срочно поменяйте фотку на тех же девушек, но в стиле Ню :-)
09:45:59 17-12-2025
Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... Ты проверь - там с руками все в порядке? А то...
09:50:34 17-12-2025
Гость (09:45:59 17-12-2025) Ты проверь - там с руками все в порядке? А то...... ИИ обучался на личинках Чужого.
мог бы получиться запоминающийся корпоратив. с чужими.
10:19:58 17-12-2025
Musik (09:50:34 17-12-2025) ИИ обучался на личинках Чужого.мог бы получиться запомин... Да вроде не ИИшная фотка, обычная, не ? Руки вроде как руки, просто ближе к объективу были, потому кажутся больше
10:46:59 17-12-2025
Гость (10:19:58 17-12-2025) Да вроде не ИИшная фотка, обычная, не ? Руки вроде как руки,... На мадам справа посмотри, на ее левые руки.
15:15:24 17-12-2025
Гость (10:19:58 17-12-2025) Да вроде не ИИшная фотка, обычная, не ? Руки вроде как руки,... четко видно ИИ, мужик не реалистичный, пальцы фиг пойми какие, какойто конус справа летает вместо шапки, по центру вместо бубончика блик. тут очень дадлеко до реала. справа вообще рука мужская с женской срослись. что то дешевое похоже используют, нанабанана про уже таких не делает ошибок. не замечал.
15:47:49 17-12-2025
Гость (15:15:24 17-12-2025) четко видно ИИ, мужик не реалистичный, пальцы фиг пойми каки... Точно блин, обманули в лучших чувствах :-)
09:52:41 17-12-2025
Гость (09:42:39 17-12-2025) О, снова прошлая картинка с симпатичными девчонками ! Хочу н... Мутанты же!
09:44:55 17-12-2025
Блин, а я когда в найме работал мы скидывались на корпоратив! Может депутаты себя имеют в виду?
11:45:36 17-12-2025
А что, по мнению депутатов, корпоратив является законной обязанностью работодателя? На каком основании их хотелочки?
11:55:06 17-12-2025
В итоге и корпоративов не будет и 13-ой зарплаты. Которой итак нет у нас.
12:20:39 17-12-2025
Чувака с такими пальцами гнать нафик с корпоратива!!!
12:43:43 17-12-2025
Гость (12:20:39 17-12-2025) Чувака с такими пальцами гнать нафик с корпоратива!!!... А клешня на плече парня слева как вам?
13:21:33 17-12-2025
Гость (12:43:43 17-12-2025) А клешня на плече парня слева как вам?... Вааще огонь!)
12:45:09 17-12-2025
А мы уже 5й год 13ю получаем
13:09:27 17-12-2025
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, ЗАЖИГАЕТ КАЖДОДНЕВНО!
Не кажется ли вам что под воздействием раствора его так вштыривает?
Календула? Боярышник? Настой дикорастущего орешника?