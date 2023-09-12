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Дерево рухнуло на проезжую часть во дворе барнаульского дома

По словам местных жителей, на сухие стволы они жаловались уже не раз

12 сентября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

Дерево рухнуло на проезжую часть во дворе дома по адресу Ленина, 191. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, уже неоднократно люди жаловались на сухие стволы, которые могут упасть в любой момент, но их никто не спиливал.

Сейчас, после того как дерево упало, к дому не сможет проехать скорая или пожарная машина. Жильцы просят компетентные органы обратить внимание на ситуацию и разобраться с опасными деревьями до того, как упадет еще одно.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

17:40:05 12-09-2023

Такие хитрые обрезки деревьев для расширения парковок во дворах. Отпилят ветви у здорового дерева и оставят обрубок , пока не высохнет и не придавит кого. Практически во всех дворах стоят эти опасные уродцы и ждут своих жертв.

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Гость

18:11:00 12-09-2023

Опять никто не виноват)))

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