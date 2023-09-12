Дерево рухнуло на проезжую часть во дворе барнаульского дома

По словам местных жителей, на сухие стволы они жаловались уже не раз

12 сентября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Дерево рухнуло на проезжую часть во дворе дома по адресу Ленина, 191. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, уже неоднократно люди жаловались на сухие стволы, которые могут упасть в любой момент, но их никто не спиливал.

Сейчас, после того как дерево упало, к дому не сможет проехать скорая или пожарная машина. Жильцы просят компетентные органы обратить внимание на ситуацию и разобраться с опасными деревьями до того, как упадет еще одно.