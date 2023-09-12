Барнаульцы пожаловались на гигантскую лужу, из-за которой не добраться до школы

12 сентября столица Алтайского края страдает от последствий дождя

12 сентября 2023, 14:31, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле пожаловались на огромную лужу, разлившуюся после дождя на пересечении улицы 65 лет Победы и 280-летия Барнаула.

"Ни пройти, ни проехать! Детям нет возможности пройти в школу и родителям нет теперь возможности их привести!" – рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".

В комментариях люди отметили, что такая проблема характерна сегодня не только для этого места:

"Такая беда во всем городе".

"Да так везде. В частном секторе в тысячу раз хуже".

Ранее сообщили, что в Барнауле из-за дождя вход в школу № 68 превратился в озеро, а в Бийске после ливня и вовсе затопило автовокзал.