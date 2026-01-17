Десятки человек попали в больницы Алтая из-за обморожения

Два человека скончались

17 января 2026, 16:20, ИА Амител

Погода дала региону небольшую передышку после 40-градусных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле наблюдается значительный подъем числа обращений за медицинской помощью в связи с обморожениями. Рост числа пациентов начался в период новогодних мероприятий, и с начала зимнего сезона в специализированный центр поступило уже 45 человек, сообщает "КП-Барнаул".

По словам главы отделения термических поражений в городской больнице № 3 Дениса Иванова, практически все пострадавшие находились под воздействием алкоголя.

Среди госпитализированных основная часть – мужчины, но есть и женщины. Все они принадлежат к трудоспособной возрастной группе. Большинство было доставлено бригадами скорой помощи, однако некоторые пытались справиться с проблемой самостоятельно, упустив драгоценное время. Своевременное оказание первой помощи существенно повышает шансы избежать хирургического вмешательства, предупреждает Иванов.

Некоторые пациенты получили обморожения рук в результате того, что были без перчаток или варежек. Например, двое подростков, не приняв во внимание погодные условия, были госпитализированы с обморожениями легкой степени.

К сожалению, есть и случаи с печальным исходом, вызванные сильным переохлаждением. Такие пациенты нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Так, в конце осени скончалась 85-летняя женщина, обнаруженная пожарными без сознания на обочине дороги. Ее доставили в ближайший населенный пункт, где врачи боролись за ее жизнь несколько суток, но спасти не удалось. Как выяснилось, родственники разыскивали ее в течение четырех дней.