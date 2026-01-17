Десятки человек попали в больницы Алтая из-за обморожения
Два человека скончались
17 января 2026, 16:20, ИА Амител
В Барнауле наблюдается значительный подъем числа обращений за медицинской помощью в связи с обморожениями. Рост числа пациентов начался в период новогодних мероприятий, и с начала зимнего сезона в специализированный центр поступило уже 45 человек, сообщает "КП-Барнаул".
По словам главы отделения термических поражений в городской больнице № 3 Дениса Иванова, практически все пострадавшие находились под воздействием алкоголя.
Среди госпитализированных основная часть – мужчины, но есть и женщины. Все они принадлежат к трудоспособной возрастной группе. Большинство было доставлено бригадами скорой помощи, однако некоторые пытались справиться с проблемой самостоятельно, упустив драгоценное время. Своевременное оказание первой помощи существенно повышает шансы избежать хирургического вмешательства, предупреждает Иванов.
Некоторые пациенты получили обморожения рук в результате того, что были без перчаток или варежек. Например, двое подростков, не приняв во внимание погодные условия, были госпитализированы с обморожениями легкой степени.
К сожалению, есть и случаи с печальным исходом, вызванные сильным переохлаждением. Такие пациенты нуждаются в реанимационных мероприятиях.
Так, в конце осени скончалась 85-летняя женщина, обнаруженная пожарными без сознания на обочине дороги. Ее доставили в ближайший населенный пункт, где врачи боролись за ее жизнь несколько суток, но спасти не удалось. Как выяснилось, родственники разыскивали ее в течение четырех дней.
19:27:15 17-01-2026
обморожение это 2-3 минуты, и все!! пол-щеки отморозило! я в шоке... сейчас уже лучше. колет, болит...но восстанавливается. ужас просто! было причем не так уж и холодно...по ощущениям.
Берегитесь, люди!!!! Мороз так подкрадывается!! как у Некрасова в Морозко - не повторите судьбу его Даши!!
19:35:09 17-01-2026
85 лет я считаю не щитово
22:00:16 17-01-2026
За неделю отшагал 60 километров, вполне благополучно. Перед морозами успел и на лыжах прокатить. Как можно обморозиться в городе, где полно всяких лавок?
23:45:42 17-01-2026
Гость (22:00:16 17-01-2026) За неделю отшагал 60 километров, вполне благополучно. Перед ... И что? А я на рыбалке был, написали же что алко в основном, примите грамм 500 и на лыжи, потом расскажете.
01:40:29 18-01-2026
Гость (22:00:16 17-01-2026) За неделю отшагал 60 километров, вполне благополучно. Перед ... сварил суп, погладил кота, так и не понял, зачем ты пишешь
11:08:04 18-01-2026
Похвалился человек, что и в морозы ведет ЗОЖ, что такого? Действительно, не каждый пойдет "шагать" просто для здоровья в такую погоду.