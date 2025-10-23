Детский аттракцион с кровью и мешками для трупов организовали в Хакасии

Желающих поучаствовать ждет полицейская лента, обезглавленные игрушки и окровавленная колыбель

23 октября 2025, 16:10, ИА Амител

Тот самый аттракцион / Фото: соцсети

В преддверии Хеллоуина арт-директор детского парка развлечений в Абакане оформила один из детских аттракционов в стиле хоррор-слэшер. Вместо привычных декораций посетителей встретили жуткие инсталляции: муляж трупа в мешке над кроватью, изуродованные игрушки без голов и зловещие надписи кровью на стенах, мольбы о помощи и место, походящее на локацию для ритуального убийства. В соцсетях парка появился анонс и билеты на аттракцион за 666 рублей, включающего мастер-класс в духе Хеллоуина, передает "КП-Хакасия".

Однако родителям такой перформанс совсем не понравился. Возмущенные оформлением, взрослые обратились с жалобами в Роспотребнадзор, Министерство культуры и к уполномоченному по правам ребенка.

При этом руководитель ТЦ попыталась сгладить углы в ситуации, отметив, что такая локация простояла всего пару часов, а дети, которые ее увидели, не были напуганы, и вообще все было организовано для взрослых. Однако родители детей в это не поверили, возмутившись, что инсталляция стояла прямо на входе в торговый комплекс.