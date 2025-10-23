Детский аттракцион с кровью и мешками для трупов организовали в Хакасии
Желающих поучаствовать ждет полицейская лента, обезглавленные игрушки и окровавленная колыбель
23 октября 2025, 16:10, ИА Амител
В преддверии Хеллоуина арт-директор детского парка развлечений в Абакане оформила один из детских аттракционов в стиле хоррор-слэшер. Вместо привычных декораций посетителей встретили жуткие инсталляции: муляж трупа в мешке над кроватью, изуродованные игрушки без голов и зловещие надписи кровью на стенах, мольбы о помощи и место, походящее на локацию для ритуального убийства. В соцсетях парка появился анонс и билеты на аттракцион за 666 рублей, включающего мастер-класс в духе Хеллоуина, передает "КП-Хакасия".
Однако родителям такой перформанс совсем не понравился. Возмущенные оформлением, взрослые обратились с жалобами в Роспотребнадзор, Министерство культуры и к уполномоченному по правам ребенка.
При этом руководитель ТЦ попыталась сгладить углы в ситуации, отметив, что такая локация простояла всего пару часов, а дети, которые ее увидели, не были напуганы, и вообще все было организовано для взрослых. Однако родители детей в это не поверили, возмутившись, что инсталляция стояла прямо на входе в торговый комплекс.
16:33:42 23-10-2025
Мозги есть у организаторов? Или одна труха?
09:00:04 24-10-2025
Гость (16:33:42 23-10-2025) Мозги есть у организаторов? Или одна труха?...
Ой, дитачка напугалась и обкакалась?
18:56:20 23-10-2025
Какого рожна Хеллоуин, празднуемый на враждебном Западе, в РФ прописался?
21:21:44 23-10-2025
мне кажется нужно присмотреться к владельцу - это же латентный садист, ему нравится развращать детей и смотреть на реакцию. как часто он в этом парке.?? как часто он "невзначай" контактирует с детьми?? Это по всем признакам садист-педофил
07:46:36 24-10-2025
Гость (21:21:44 23-10-2025) мне кажется нужно присмотреться к владельцу - это же латентн... Вот у тебя в бошке что? Диагнозы уже наставила. Истеричка.