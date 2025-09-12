Ножки и поезд из кабинок. Что осталось от колеса обозрения в Барнауле

Аттракцион начали демонтировать 8 сентября

12 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Что осталось от колеса обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле почти разобрали колесо обозрения на набережной Оби. Напомним, работа аттракциона была рассчитана только на летние месяцы.

Колесо обозрения открыли 25 июля 2025 года, а уже 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. 8 августа аттракцион вновь запустили после недельного ремонта, а 8 сентября начали демонтировать.