Ножки и поезд из кабинок. Что осталось от колеса обозрения в Барнауле

Аттракцион начали демонтировать 8 сентября

12 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Что осталось от колеса обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле почти разобрали колесо обозрения на набережной Оби. Напомним, работа аттракциона была рассчитана только на летние месяцы.

Колесо обозрения открыли 25 июля 2025 года, а уже 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. 8 августа аттракцион вновь запустили после недельного ремонта, а 8 сентября начали демонтировать.

Комментарии 13

гость
гость

12:40:37 12-09-2025

Разобрали, ну, и хорошо.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:59:33 12-09-2025

В "Арлекино" в зиму собирают, а здесь к "зиме" разобрали. Ну-ну... Чудны дела твои, Господи!

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:02:11 12-09-2025

Гость (12:59:33 12-09-2025) В "Арлекино" в зиму собирают, а здесь к "зиме" разобрали. Ну... Никаких чудес. Просто допетрили наконец то, что из той точки обозревать нечего.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:27:43 12-09-2025

поезд из кабинок. Прикольно. Можно фильмы ужасов снимать

  Нравится
Ответить
гость
гость

23:21:48 13-09-2025

Гость (14:27:43 12-09-2025) поезд из кабинок. Прикольно. Можно фильмы ужасов снимать... КабиНожка))), скоро на экранах))

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:07:27 12-09-2025

И че - весной снова собирать начнут? А осенью - разбирать? Кто-то открыл новый сравнительно честный способ бесконечного отмывания денег?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:08:47 13-09-2025

Гость (17:07:27 12-09-2025) И че - весной снова собирать начнут? А осенью - разбирать? К... Расскажи, болезный, как отмыть свои деньги? Колесо .skj воздвигнуто на собственные деньги.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

21:12:25 13-09-2025

Гость (09:08:47 13-09-2025) Расскажи, болезный, как отмыть свои деньги? Колесо .skj возд... На сворованные.

  Нравится
Ответить
гость
гость

23:20:40 13-09-2025

Гость (09:08:47 13-09-2025) Расскажи, болезный, как отмыть свои деньги? Колесо .skj возд... Консультант по налогам в помощь. Можно эконом закончить, не заочно и учится самому. Есть короче способы.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:01:46 12-09-2025

Чинуши обложались

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:21:37 12-09-2025

Гость (18:01:46 12-09-2025) Чинуши обложались ... Таджик? Тоже россиянин? Учи русский- Спряжение глагола облажаться,...

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

21:10:12 13-09-2025

Гость (20:21:37 12-09-2025) Таджик? Тоже россиянин? Учи русский- Спряжение глагола облаж...
А ты недоучка? Спряжение-то тут причем? Правописание корней лаг-лож. Начальная школа.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:09:18 13-09-2025

Гость (18:01:46 12-09-2025) Чинуши обложались ... чинуши причем? Сам поставил, сам убрал.

  Нравится
Ответить
