Ножки и поезд из кабинок. Что осталось от колеса обозрения в Барнауле
Аттракцион начали демонтировать 8 сентября
12 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
Что осталось от колеса обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле почти разобрали колесо обозрения на набережной Оби. Напомним, работа аттракциона была рассчитана только на летние месяцы.
Колесо обозрения открыли 25 июля 2025 года, а уже 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. 8 августа аттракцион вновь запустили после недельного ремонта, а 8 сентября начали демонтировать.
12:40:37 12-09-2025
Разобрали, ну, и хорошо.
12:59:33 12-09-2025
В "Арлекино" в зиму собирают, а здесь к "зиме" разобрали. Ну-ну... Чудны дела твои, Господи!
13:02:11 12-09-2025
Гость (12:59:33 12-09-2025) В "Арлекино" в зиму собирают, а здесь к "зиме" разобрали. Ну... Никаких чудес. Просто допетрили наконец то, что из той точки обозревать нечего.
14:27:43 12-09-2025
поезд из кабинок. Прикольно. Можно фильмы ужасов снимать
23:21:48 13-09-2025
Гость (14:27:43 12-09-2025) поезд из кабинок. Прикольно. Можно фильмы ужасов снимать... КабиНожка))), скоро на экранах))
17:07:27 12-09-2025
И че - весной снова собирать начнут? А осенью - разбирать? Кто-то открыл новый сравнительно честный способ бесконечного отмывания денег?
09:08:47 13-09-2025
Гость (17:07:27 12-09-2025) И че - весной снова собирать начнут? А осенью - разбирать? К... Расскажи, болезный, как отмыть свои деньги? Колесо .skj воздвигнуто на собственные деньги.
21:12:25 13-09-2025
Гость (09:08:47 13-09-2025) Расскажи, болезный, как отмыть свои деньги? Колесо .skj возд... На сворованные.
23:20:40 13-09-2025
Гость (09:08:47 13-09-2025) Расскажи, болезный, как отмыть свои деньги? Колесо .skj возд... Консультант по налогам в помощь. Можно эконом закончить, не заочно и учится самому. Есть короче способы.
18:01:46 12-09-2025
Чинуши обложались
20:21:37 12-09-2025
Гость (18:01:46 12-09-2025) Чинуши обложались ... Таджик? Тоже россиянин? Учи русский- Спряжение глагола облажаться,...
21:10:12 13-09-2025
Гость (20:21:37 12-09-2025) Таджик? Тоже россиянин? Учи русский- Спряжение глагола облаж...
А ты недоучка? Спряжение-то тут причем? Правописание корней лаг-лож. Начальная школа.
09:09:18 13-09-2025
Гость (18:01:46 12-09-2025) Чинуши обложались ... чинуши причем? Сам поставил, сам убрал.