Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству о рождении

Для поездок в эти страны, а также в Абхазию, Южную Осетию и Кыргызстан теперь обязателен загранпаспорт

20 января 2026, 17:14, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 20 января вступили в силу изменения в закон о порядке выезда из России и въезда в нее. Согласно новым правилам, для детей до 14 лет теперь обязателен заграничный паспорт для поездок в Белоруссию, Казахстан, Абхазию, Южную Осетию и Кыргызстан. Ранее в эти страны можно было выезжать по свидетельству о рождении, сообщает РБК.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, свидетельство о рождении не содержит фотографии, что не позволяет достоверно установить личность ребенка. Новый порядок введен для унификации процедур и исключения случаев незаконного вывоза несовершеннолетних за границу.

«Дети, которые выехали по старому правилу до 20 января, смогут вернуться в Россию по свидетельству о рождении», – об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Юристы советуют брать свидетельство с собой в любом случае, так как оно может понадобиться для подтверждения родства и получения медпомощи за рубежом. При этом следует помнить, что загранпаспорт требуется именно для выезда из России – на границе других стран могут пропустить и по свидетельству о рождении.