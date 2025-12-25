Польша перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца

Страна присоединится к ряду государств ЕС, которые уже не принимают небиометрические документы для въезда

25 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Польша с 1 апреля 2026 года перестанет признавать российские загранпаспорта старого, небиометрического образца. Об этом сообщила Еврокомиссия, уточнив, что для владельцев дипломатических и служебных паспортов без чипа ограничение начнет действовать уже с 1 января.

Варшава присоединится к списку европейских стран, которые уже не принимают старые российские паспорта. Среди них – Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва. С 1 января 2026 года аналогичное правило вводит Германия, сделав исключение только для документов с действующей немецкой визой.

Напомним, биометрический загранпаспорт содержит электронный чип с данными владельца (фотографией и отпечатками пальцев) и действует десять лет вместо пяти. Он предоставляет возможность безвизового или упрощенного въезда в большинство стран, признающих этот стандарт.

Это решение согласуется с общей тенденцией в Шенгенской зоне. С октября 2025 года здесь начала работу новая система контроля, которая регистрирует биометрические данные всех пересекающих границу. Поэтому странам-участницам становится важнее стандартизация принимаемых документов.