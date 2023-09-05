Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 5 сентября

Проблемы с движением автотранспорта наблюдаются по всему городу

05 сентября 2023, 08:07, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром во вторник, 5 сентября, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также движение сильно затруднено на Северо-Западной, Советской Армии, 2-й Строительной, Фурманова, Георгиева, 50 лет СССР, Солнечной Поляне и других улицах.

Ранее рассказали, какие новые штрафы появились для водителей с сентября.