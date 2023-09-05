Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 5 сентября
Проблемы с движением автотранспорта наблюдаются по всему городу
05 сентября 2023, 08:07, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром во вторник, 5 сентября, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также движение сильно затруднено на Северо-Западной, Советской Армии, 2-й Строительной, Фурманова, Георгиева, 50 лет СССР, Солнечной Поляне и других улицах.
Ранее рассказали, какие новые штрафы появились для водителей с сентября.
17:19:55 05-09-2023
надо быстрее мост доделывать!