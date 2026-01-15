Директор Долиной объяснил причину переноса юбилейного концерта в Петербурге

Выступление певицы состоится 15 ноября

Юбилейный концерт российской певицы Ларисы Долиной, который должен был состояться 25 февраля в Большом концертном зале "Октябрьский", перенесен на 15 ноября. Причиной стали изменения в гастрольных планах артистки.

Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин. «В связи с изменениями гастрольных планов», – пояснил он в разговоре с ТАСС.

Концерт должен пройти в Санкт-Петербурге, остальные детали мероприятия, включая возврат ранее приобретенных билетов, не уточняются.

Ранее сообщалось, что на первый в 2026 году московский концерт Долиной, запланированный на 27 января в баре Petter, продано менее 20% билетов за две недели до выступления. На площадке, рассчитанной всего на 91 зрителя, было куплено лишь 18 билетов.