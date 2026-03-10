Настоящая весна. Какая погода ждет Алтайский край 10 марта

Синоптики обещают мокрый снег

10 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От -1 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 10 марта. Такой прогноз сделали в региональном Гидрометцентре.

Синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели. Также возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, в конце дня по западу местами порывы 17–22 м/с.

В Барнауле -1...+1 градус. Небольшой, временами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.