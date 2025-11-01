До +15. О погоде в Барнауле 1 ноября
Во второй половине дня ожидается небольшой дождь
01 ноября 2025
От +13 до +18 градусов ожидается в Алтайском крае 1 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах небольшие, местами в западных районах умеренные дожди. Ветер юго-западный, 10–15 м/с, местами порывы 20–25 м/с и более.
В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 10–15 м/с, порывы до 20 м/с.
