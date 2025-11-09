До +2 и мокрый снег. О погоде в Барнауле 9 ноября

Возможен гололед и сильный ветер

09 ноября 2025, 06:05, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От 0 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае 9 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, порывы до 18 м/с.