Приставы дали Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры Полине Лурье
Певица должна отдать ключи новой хозяйке квартиры до 20 января
14 января 2026, 21:30, ИА Амител
Конфликт вокруг квартиры в Хамовниках между певицей Ларисой Долиной и ее покупательницей Полиной Лурье вступает в решающую фазу. Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, в комментарии aif.ru сообщила, что стороне Долиной установлен жесткий срок для добровольной передачи ключей – до 20 января. По ее словам, представители певицы подтвердили готовность исполнить решение суда.
«Рассчитываем, что все цивилизованно пройдет», – заявила Свириденко, добавив, что в случае неисполнения требований к делу официально подключатся судебные приставы.
Закон предусматривает принудительный доступ в помещение со вскрытием замков в присутствии понятых и полиции. Попытка передачи ключей 9 января сорвалась, так как представитель Долиной не имел на это необходимых полномочий.
Главное управление ФССП по Москве уже возбудило исполнительное производство. Таким образом, у Ларисы Долиной остаются считанные дни, чтобы избежать принудительных и репутационно болезненных мер и цивилизованно передать квартиру ее законной владелице.
22:09:06 14-01-2026
Нищеброда типа дядюшки Тыквы (м/ф Чиполлино) вышвырнули бы из крохотного домика, не цацкаясь с ним ни минуты...
01:22:09 15-01-2026
Гость (22:09:06 14-01-2026) Нищеброда типа дядюшки Тыквы (м/ф Чиполлино) вышвырнули бы и...
Чиполлино ещё не объявили экстремистским материалом?
23:18:48 14-01-2026
Надо Трампа попросить, чтобы его отряд дельта Долину просто спёр.
00:11:42 15-01-2026
Она с дочерью отдыхает заграницей, и плевала она на всех.
10:09:31 15-01-2026
гость (00:11:42 15-01-2026) Она с дочерью отдыхает заграницей, и плевала она на всех.... Передача была назначена на 5 января, но покупательница лурье не явилась за ключами, ещё не вышла из празднования НГ. Очнулась только 9 января и потребовала Долину пред свои светлые очи. На то время певица находилась за границей. Представитель Долиной привез ключи и документы для передачи, но лурье и её адвокат отказались принимать по причине того, что в заранее подготовленных и подписанных певицей бумагах стояла дата 5января, как было договорено ранее. На самом деле, очевидно, лурье и свириденко изначально планировали спектакль с приставами, что и осуществляют к радости таких людей, как "народный" (бесплатный?) комментатор 00:11:42 15-01-2026
11:57:56 15-01-2026
Гость (10:09:31 15-01-2026) Передача была назначена на 5 января, но покупательница лурье...
Вам за защиту Долиной деньги платят или что вас так мотивирует?
14:13:47 15-01-2026
Гость (11:57:56 15-01-2026) Вам за защиту Долиной деньги платят или что вас так моти... А что вас так разбирает? Человек все правильно написал, закон должен соблюдаться во всем
14:49:04 15-01-2026
Гость (11:57:56 15-01-2026) Вам за защиту Долиной деньги платят или что вас так моти... Меня мотивирует подлость оппонентов Долиной. Я против травли ни в чем не виноватого пожилого человека. А вы явно пишете по заказу.
00:35:56 15-01-2026
Совсем укулела бабка отфотошопленная. С кем бы ещё так церемонились? Потому что она советник президента или что?
08:16:04 15-01-2026
вообще мутная история, как будто сценарий кто писал
08:30:51 15-01-2026
Так то наблюдаем не за Долиной, а за соблюдение законов - как выполняют, соблюдают и требуют.. Это должно касаться всех.
11:07:06 15-01-2026
выкинуть её на мороз и точка