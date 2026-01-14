Приставы дали Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры Полине Лурье

Певица должна отдать ключи новой хозяйке квартиры до 20 января

14 января 2026, 21:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Конфликт вокруг квартиры в Хамовниках между певицей Ларисой Долиной и ее покупательницей Полиной Лурье вступает в решающую фазу. Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, в комментарии aif.ru сообщила, что стороне Долиной установлен жесткий срок для добровольной передачи ключей – до 20 января. По ее словам, представители певицы подтвердили готовность исполнить решение суда.

«Рассчитываем, что все цивилизованно пройдет», – заявила Свириденко, добавив, что в случае неисполнения требований к делу официально подключатся судебные приставы.

Закон предусматривает принудительный доступ в помещение со вскрытием замков в присутствии понятых и полиции. Попытка передачи ключей 9 января сорвалась, так как представитель Долиной не имел на это необходимых полномочий.

Главное управление ФССП по Москве уже возбудило исполнительное производство. Таким образом, у Ларисы Долиной остаются считанные дни, чтобы избежать принудительных и репутационно болезненных мер и цивилизованно передать квартиру ее законной владелице.