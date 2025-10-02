Дом и гараж полыхали в Славгороде на 160 "квадратах" из-за нарушения правил безопасности

Пострадавших в результате происшествия нет

02 октября 2025, 10:45, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

1 октября в Славгороде произошел крупный пожар на улице Коллонтай. Загорелись частный жилой дом и гараж, огонь охватил площадь 160 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали 16 пожарных, пять единиц техники и три звена газодымозащитной службы. Кроме того, к ликвидации пожара привлекались сотрудники полиции, электросетей и скорая помощь.