В алтайском селе полыхала теплица из-за неосторожного обращения с огнем

Площадь возгорания составила 384 квадратных метра

01 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В селе Березовка Рубцовского района 30 сентября загорелась теплица для выращивания рассады.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь возгорания составила 384 квадратных метра. Огонь успел повредить мебель, стены и личные вещи.

«На месте происшествия работали восемь пожарных при поддержке трех единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», – отметили в ведомстве.