Аттракционы по 95 рублей: парк «Арлекино» устраивает акцию в честь дня рождения

Парк «Арлекино» в пятницу, 1 июля, празднует день рождения — 11 лет. В честь этого весь день будет действовать акция «Успей за 95 рублей»: катание более чем на 40 любимых аттракционах по фиксированной цене.

Кроме того, в парке подготовят интерактивные площадки и конкурсы от команды профессиональных аниматоров. Начало праздничной программы — в 16:00 на центральной аллее парка.

«Берите с собой семью, друзей и разделите с нами этот прекрасный день», — призывают представители парка «Арлекино».

Добавим, что в «Арлекино» можно покататься на аттракционах, подобных которым нет в других парках Барнаула, — это «Американские горки» и «Колесо обозрения». Также в парке работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. На территории есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.

Подробности акции уточняйте в социальных сетях парка. Там же можно следить за анонсами следующих праздничных мероприятий.

Парк «Арлекино»

Адрес: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а

Тел.: 8-913-090-28-26

ВКонтакте