Гардероб-помощник. Как нельзя одеваться в офис и на собеседование

Нас всегда учили, что человека встречают по одёжке, а провожают по уму. Но с этим можно поспорить. Мы считываем информацию друг о друге ещё не начав вербального общения. К тому же ускорившийся ритм жизни не оставляет нам времени оценить интеллектуальные способности человека. Поэтому грамотно подобранная одежда — первый и самый простой шаг правильно подать себя. Как сделать этот шаг, если вы устаиваетесь на работу, или вам важно всего выглядеть к месту, рассказала руководитель магазинов брендовой одежды Galà boutique и Le'81 Наталия Ильющенко.

Дьявол не только в мелочах

Чтобы создать классный образ, нужно обращать внимание на каждую деталь. Но главное правило — общий внешний вид. Если человек одет вроде бы в хорошую одежду, но выглядит неопрятно, то мы обратим внимание именно на эту неприятную составляющую. А излишне или не к месту «наряженный» покажется нам высокомерным, хотя его лук может быть очень хорошо подобранным.

Поэтому очень важно выглядеть уместно и быть одетым гармонично, представляя своим внешним видом единый полноценный образ, советует Наталия Ильющенко.

Дорого-богато — не всегда хорошо

При устройстве на работу не пытайтесь произвести впечатление дорогостоящей одеждой, если предполагаемая заработная плата не слишком отличается от средних значений.

Что касается аксессуаров, то здесь важно — не переборщить. Можно использовать ювелирные украшения, бижутерию, часы, то, что вы привыкли носить в обычной жизни. Главное, чтобы они были уместны. Например, чокер — не самый лучший вариант для сотрудника предприятия со строгим консервативным дресс-кодом.

«Если вы устраиваетесь на руководящую должность или в какую-то специфическую компанию, то, конечно, разумнее будет уточнить на собеседовании о принятом в компании дресс-коде», — подчеркнула Наталия Ильющенко.

Наталия Ильющенко / Фото предоставлено Наталией Ильющенко

Леди-босс

Как правило, женщинам при высокой должности сложнее, чем мужчинам, сформировать образ успешного человека. Поэтому здесь на помощь приходят деловой стиль и бизнес-кежуал.

«Если же мы говорим о серьёзной федеральной компании, например, это банковский, экономический сектор, то, вероятнее всего, привычный нам бизнес-кежуал здесь не подойдёт. Лучше остановиться на строгом деловом стиле. Во многих крупных компаниях его особенности могут быть прописаны в официальных документах», — рассказала Наталия Ильющенко.

Цена имеет значение?

Цена — не определяющий фактор. Большее значение имеет качество и сочетаемость вещей. Важно, чтобы ваш гардероб соответствовал гардеробу тех людей, с кем вы встречаетесь, если это переговоры или партнёрская встреча. Грубо говоря, необходимо внешне вписываться в сообщество, где будет проходить встреча. Возможно, придётся повысить или понизить градус официальности, в зависимости от ваших задач на встрече (переговорах). В случае сомнений можно воспользоваться негласным правилом: вы одеваетесь примерно так же, как, предположительно, будет одет ваш собеседник.

Чтобы всегда выглядеть уместно, а также для того, чтобы одежда выгодно презентовала вас и отражала ваш внутренний мир, важно грамотно скомбинировать свои наряды. Это можно сделать как с помощью профессионального стилиста, так и самостоятельно.

Стилисты советуют составить капсульный гардероб, когда все вещи сочетаются между собой по стилю и цветовой гамме и их можно комбинировать в любом порядке. Легче всего начать собирать такой гардероб из вещей одного бренда.

«Сегодня во многих магазинах работают Fashion-retail-консультанты, которые дадут вам советы при подборе гардероба. Например, в магазине Le'81 наши эксперты помогут собрать идеальный капсульный гардероб в зависимости от той цели, которую вы преследуете. Они обладают достаточной экспертностью и опытом, чтобы выполнить роль профессионального стилиста», — подчеркнула Наталия Ильющенко.

Фото Galà boutique и Le'81

Всегда есть что надеть

При формировании своего идеального гардероба важно придерживаться определённых правил. Первое, всё всегда должно быть чистым и аккуратным. Второе, одежда должна соответствовать тому месту, в которое вы направляетесь. И третье, стиль нарядов должен соответствовать вашему внутреннему состоянию. Если вы примерили на себя комплект, но чувствуете в нём себя некомфортно, то следует выбрать другой вариант. Потому что сегодня в мире, прежде всего, важна ваша индивидуальность.

Эксперты советуют одеваться так, как человек, которым вы хотите стать в данный момент времени. Если вы думаете, с чего начать, то расскажите о ваших целях грамотному fashion-консультанту магазинов брендовой одежды Galà boutique или Le'81. Они помогут подобрать эффективный работающий гардероб.

Le'81

Пр. Ленина, 81, тел.: 8-961-998-8181

Galà boutique

Пр. Красноармейский, 47а, ТРК «Сити-центр», 3 этаж, тел.: 8-902-998-6034