Книги про книги: 10 удивительных историй о читателях и продавцах

Книжный магазин — особенное место. Люди приходят туда не за покупками, а за эмоциями, ведь книги — это возможность путешествовать во времени, узнавать людей, становиться свидетелями невероятных событий.

Ещё больше радует, когда на понравившуюся книгу действует специальная цена. В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» как раз проходит «Большая распродажа» — тысячи книг на любой вкус по приятной стоимости. Сегодня расскажем о десяти отличных романах, действие которых происходит в книжном магазине.

«Если вы любите книги, то, пожалуй, у вас всегда есть защита от мира».

Книги преображают жизнь — убеждается одинокая мама по имени Зои, которая меняет неприветливый Лондон на странную работу в Шотландии. Там она становится няней для троих сорванцов и помощницей в разъездной книжной лавке.

«Она воспринимала книги как лекарство, убежище и источник всего хорошего на земле. Пока что с ней в жизни не случилось ничего, что могло бы её переубедить».

Весёлый и озорной роман начинается как ода одиночеству в компании книг и пушистого кота. Нине Хилл для счастья большего и не нужно, но неожиданно в её жизни появляется шумная толпа родственников, с которыми женщина даже не была знакома. Кажется, это катастрофа. Но новая семья, настойчивый поклонник и коктейль из приятных мелочей заставят Нину открыть новую страницу жизни.

«Человек, которому есть что почитать, никогда не будет одиноким».

Шарлотта Ридберг получает в наследство книжный магазин, но поначалу решительно не способна оценить такое счастье. Теперь ей нужно переехать из Швеции в Лондон и освоить тонкости нового бизнеса. Но легко догадаться, что день за днём трезвый деловой подход будет уступать место настоящей любви к книгам, живописным окрестностям, старинному дому и людям, с которыми Шарлотту сведёт судьба.

«Иногда надо совсем немного и ещё несколько книг, чтобы жизнь снова приобрела утраченные краски».

Натали приобретает маленький книжный магазинчик на юге Франции (звучит как мечта). Теперь она проводит дни среди книг, а заодно узнаёт своих покупателей, которые в подобных местах быстро становятся друзьями. Семнадцатилетней Хлое книги помогут уйти от властной матери; Бастьену, наоборот, воссоединиться с отцом; робкому почтальону Артуру, обладателю большого актёрского таланта, — поверить в свои способности, а юной влюблённой паре подготовиться к тому, что они скоро станут родителями.

«Дедушкой двигало не желание делать деньги, а стремление обеспечить как можно больше людей самыми разными книгами, и, идя к этой цели, он стал богатым человеком».

Для тех, кто любит реальные истории успеха, — книга потомка основателя известного лондонского книжного магазина Foyles. Билл Сэмюэл рассказывает в ней о семье и семейном бизнесе, делится наблюдениями о книжной торговле и книжных покупателях, с первых страниц погружает в пространство, наполненное книгами и мечтами. Мечтами, которые сбылись, потому что главной целью их обладателя были не деньги, а желание сделать мир лучше.

«Любой читатель мечтает написать роман».

Мэдди Хэнсон работала себе в книжном магазине день за днём, пока её размеренную жизнь не нарушила целая череда поклонников. Первая любовь Дилан надеется вернуть былое, интеллектуал Чарли очаровывает ежедневными разговорами о литературе, сбежавший жених Питер пытается искупить вину, а сосед Макс изо всех сил стремится сократить дистанцию.

«Даже стоя закрытой на полке, книга жила своей жизнью. Но когда кто-нибудь открывал её, случалось волшебство».

Натали Харпер переживает тяжёлые времена: похоронив мать, заботится о дедушке с деменцией и отчаялась свести концы с концами в убыточном книжном «Бюро находок». Только стремление любой ценой сохранить семейное дело помогает женщине не сорваться в отчаяние. Тогда Натали решает рискнуть всем и преобразить «Бюро находок», воплотив в жизнь дерзкую мечту. Получится ли у неё подарить магазину вторую жизнь, а себе — надежду на счастье?

«За деньги нельзя купить счастье, но можно купить книги (а это в общем-то одно и тоже)».

Интеллектуал, мизантроп и отшельник посреди живописных просторов Шотландии — такой романтический образ Шона Байтелла рисует воображение. Он поглощён книгами и не слишком приветлив с людьми. Но он же способен потрясающе тонко чувствовать психологию, юмор, природу, прекрасное, иметь массу друзей, участвовать в культурной жизни целого города. Словом, быть книготорговцем.

«Вот ещё одна особенность книжных магазинов — со стороны кажется, будто всё тихо и мирно, а внутри кипят нешуточные страсти».

В «Книжной лавке» плетутся интриги, заводятся романы, скрываются страшные тайны и рушатся судьбы. Если вы всегда думали, что жизнь среди книг размеренна и скучна — эта книга докажет, что она даст фору любимому сериалу. События здесь развиваются с такой скоростью, что герои не успевают решать собственные проблемы, а приходит пора спасать родной книжный магазин от угрозы поглощения огромной международной корпорацией.

«Человек, отыскавший свою заветную, греющую душу книгу, подобен влюблённому и часто запоминает этот момент на всю жизнь».

Мемуары Мартина Лейтема, управляющего магазином сети книжного гиганта Waterstones в Кентербери, который посвятил любимому делу более 35 лет. Историк по образованию, он пишет свой рассказ о «человеке читающем», а заодно о литературе вообще и книгах в цифровую эпоху в особенности. А фоном к его личным воспоминаниям становятся масштабные исторические события, включая Реформацию, революцию во Франции и Вторую мировую войну.