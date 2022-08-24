На Алтае нашли первые опята, есть ли они под Барнаулом? Карта, где искать опята в Алтайском крае

На этой неделе в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края» появилось сообщение о находке первых грибов, похожих на опят, в нашем регионе. На фото автор публикации Наталья Дубровская показала совсем микроскопические грибы на берёзовом пне и задалась вопросом, опята ли это.

В эту группу в ВК входят как опытные грибники, так и начинающие любители «тихой охоты». Между завсегдатаями, которые очень ждут появления опят, завязался нешуточный спор, те ли это грибы.

«Это опята. Новорождённые. Дня через 2-3 норм». «На фото мелкие детали, но, по-моему, это не опята. Больше на дождевики похожи». «Грибок-то разомните и поймёте сразу, и запах сравните. Это опята! Дня через четыре сфотайте». «Если я правильно представляю дождевик, то у них шляпка слитая с ножкой. А у этих нет, шляпка отдельно». «Сегодня были в лесу, таких пеньков очень много с такими мелкими, это не опята точно». «Опята! Таких много, Бобровка/Рассказиха, скоро вырастут».

Пока грибники спорили, amic.ru собрал на карту самые «опятные места», основываясь на публикациях пользователей этой группы в сезон 2021 года:

Напомним, что ещё в начале августа на Алтае грибники стали собирать первые опята. Однако это было в Горном, а вот в Алтайском крае сообщений о находках этих грибов до сих пор не встречалось.

Как пояснила amic.ru новосибирский миколог (специалист по грибам) Татьяна Бульонкова, опята иногда появляются в алтайских лесах даже в последних числах июля. Но для этого должны установиться особые погодные условия. Необходимо, чтобы был большой перепад между низкой ночной и высокой дневной температурами. По сути, такой перепад уже есть.

Но что всё-таки нашла Наталья Дубровская, чей снимок вызвал шквал в несколько десятков комментариев заядлых грибников Алтая?

Спустя два дня после появления поста она вернулась к тому самому пню и сфотографировала подросшие грибы. «Вот мои опята», — написала она в комментариях, добавив смайлик со смехом и слезами из глаз:

Фото: Наталья Дубровская / vk.com/grib22rus

Однако это не остановило спорящих любителей грибов, и они всё ещё доказывали друг другу, опята ли на первом фото, поганки или дождевики. В общем, все ждут, когда уже ехать в лес за этими грибами-паразитами. Поэтому карта amic.ru вам скоро пригодится.