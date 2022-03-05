Романы, комиксы и поп-психология: лучшие книги в подарок на 8 Марта по версии женщин

Представительницы прекрасного пола к подаркам, как правило, очень неравнодушны. Чтобы 8 марта счастливых женщин стало как можно больше, «Читай-город» провёл тематический опрос среди покупательниц и узнал, какая книга стала бы для них лучшим подарком.

Самый популярный ответ у девушек в возрасте 16-24 лет — издания на стыке литературы и визуального искусства: комиксы и манга. Например, Фёдор Нечитайло и его цикл «Земля королей». Новый выпуск приключений карточных персонажей «Червовый том» прямо сейчас бьёт все рекорды продаж. Ещё одним вариантом подарка для юной девушки станет романтическая манга Фудзиты «Так сложно любить отаку».

Читательницы в возрасте от 20 до 35 лет отдают предпочтение современной прозе и романтике. «Беспринцыпные истории» Александра Цыпкина пользуются неизменной любовью читателей. Остроумные, трогательные и печальные, словом, — жизненные рассказы в жанре ироничной прозы не оставляют равнодушными. А для тонко чувствующих натур отличным подарком станет сборник стихов популярной поэтессы Веры Полозковой. Например, свежее переиздание хита — «Непоэмание».

Также в лидерах — Евгений Водолазкин. В его случае часто выбирают как первый роман «Лавр», так и новый роман мастера «Оправдание Острова».

По-прежнему в топе предпочтений романтично настроенных читательниц — проза Эммы Скотт, Сесилии Ахерн, Энн Пэтчет. Остаётся только найти ту любовную историю, которая больше всего откликнется.

В популярной психологии обращаются к уютным и добрым книгам Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как любить и беречь себя» и новинка «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе». Отличное дополнение к такому подарку — воркбук для самопознания «В точке покоя».

Симпатии читательниц в возрасте от 35 лет — на стороне жизненных книг Дины Рубиной. В новом романе «Маньяк Гуревич. Жизнеописание в картинках» есть и глубина переживаний, и острота ощущений. Также пользуются популярностью детективы Татьяны Устиновой, Анны Князевой, Евгении Михайловой.

Также дамы отдают предпочтение романам Екатерины Вильмонт и Бориса Акунина. Такой подарок станет комплиментом каждой, кто знает толк в литературе.

И конечно, женщине в любом возрасте будет приятно получить красивое подарочное издание, которое она сама себе, возможно, не купит. Если она обожает готовить — кулинарные книги с шикарными иллюстрациями ещё никого не оставили равнодушными. Любит посещать выставки и театры — её точно впечатлит оригинальное издание об искусстве. Интересуется модой и бьюти-новинками — и здесь есть чем удивить. На такие книги мы всегда смотрим с восхищением, но редко покупаем — ждём повода.

Представители «Читай-города» подчёркивают, что это лишь рекомендации: возраст здесь — всего лишь цифра. Ориентируйтесь в первую очередь на личные предпочтения той, кого хотите поздравить лучшим подарком — книгой.