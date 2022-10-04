Сильные и почти независимые. Какие спектакли о женщинах посмотреть в алтайском драмтеатре

В краевом театре драмы 1 октября показали спектакль по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка «Жар и холод, или Идея господина Дома». Премьера этой постановки прошла в 2021 году — в столетний юбилей театра.

В центре спектакля — красивая женщина по имени Леона, которая изменяет скучному и холодному мужу. «Ты, ты, ты!.. А я, что делала бы я в твоё отсутствие, чтобы не думать о тебе? Я бы тебе изменяла...» Но неожиданно она сама становится обманутой женой и оказывается на грани безумия.

«Спектакль со всех сторон исследует парадоксы любви, а особенно — парадоксы ревности и сопутствующей ей ненависти. Здесь смешиваются поэзия и гротеск», — рассказали в театре.

«Время женщин» / Фото: краевой театр драмы

А в минувшее воскресенье, 2 октября, состоялся спектакль «Время женщин». Это реалистичная история о мужчине, не успевшем впустить в свою жизнь любовь, и о женщине, любовь которой длилась лишь пару дней, а дальше её ждала судьба матери-одиночки. Также это история о девочке, которую полюбили и воспитали чужие ей по крови люди. Повторный показ «Время женщин» состоится 20 ноября 2022 года.

Среди постановок о женщинах необходимо отметить премьеру нового театрального сезона — «Антигону». Культовая пьеса французского драматурга Жана Ануя написана в 1943 году на основе трагедии Софокла. В центре этой трагедии — маленькая Антигона, выступающая одна против целого мира. Увидеть спектакль можно будет 9 октября 2022 года.

«Антигона» / Фото: краевой театр драмы

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