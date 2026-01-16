Друг Усольцева заявил, что Сергей мог убить свою семью
Приятель Сергея Усольцева поделился со СМИ шокирующими предположениями
16 января 2026, 13:45, ИА Амител
Близкий друг загадочно пропавшего красноярского бизнесмена Сергея Усольцева высказал шокирующее предположение: по его мнению, мужчина мог убить свою семью, а затем и сам расстаться с жизнью, пишет aif.ru.
Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев дружил с Усольцевым несколько лет. Он описывает Сергея как интеллигентного и доброго человека, увлекавшегося мистикой и теориями заговора.
Трагедию Дегтярев связывает с переходом бизнесмена в религиозную секту. По его словам, это была община неопятидесятников – одного из самых массовых деструктивных движений в России. Собрание, на которое Усольцев пригласил друга, начиналось как культурная беседа, но вскоре переросло в неконтролируемую истерику. Участники кричали и вели себя как "фанатики", что вызвало у Дегтярева отторжение и ужас.
«Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно, – вспоминает друг. – Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность. Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно».
Дегтярев предполагает, что тела жены и дочери, а также самого Сергея могут быть найдены в тайге после схода снега, если их не растащили дикие звери.
Напомним, Сергей Усольцев, его жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака пропали в тайге близ деревни Кутурчин почти четыре месяца назад. Масштабные поиски с участием тысяч волонтеров не дали ни единого следа. Спасатели намерены использовать для поисков нейросети.
16:27:31 16-01-2026
Задолбали уже каждый день новости про Усольцевых. Поднакипело.
18:44:52 16-01-2026
Гость (16:27:31 16-01-2026) Задолбали уже каждый день новости про Усольцевых. Поднакипел... Да, две самые популярные фамилии, Усольцевы и Долина
16:56:06 16-01-2026
Они давно теплой стране. Узбагойтесь!
19:42:05 16-01-2026
Гость (16:56:06 16-01-2026) Они давно теплой стране. Узбагойтесь! ... в желудках медведей не очень-то долго задерживаются
18:22:39 16-01-2026
Мне эта версия кажется вполне реальной.
18:58:26 16-01-2026
Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев дружил с Усольцевым несколько лет.
он и разобрал всю семью на органы.
19:20:21 16-01-2026
Он полгода в коме был?
23:52:49 16-01-2026
Он, вероятнее всего, развед нелегал, видимо вышли на его след, решил бежать, либо удалось и они уже давно заграницей по поддельным документам, либо поймали и они в тюрьме, либо убрали на месте по тихому.
Такие громкие дела могут часто быть подставными и в истории есть не один случай, когда людям сообщают лживую информацию в целях защиты государства и его тайн. Сейчас идет война во всем мире, куда Разведчиков, шпионов, которые под прикрытием собирают информацию о тайнах стран, о дальнейших планах, стратегиях, и так далее.
00:03:36 17-01-2026
все так и было. Убил он их. Секта прямо какая-то и директор базы , похоже, из той же шайки ненормальных фанатиков