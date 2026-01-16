НОВОСТИПроисшествия

Друг Усольцева заявил, что Сергей мог убить свою семью

Приятель Сергея Усольцева поделился со СМИ шокирующими предположениями

16 января 2026, 13:45, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"
Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Близкий друг загадочно пропавшего красноярского бизнесмена Сергея Усольцева высказал шокирующее предположение: по его мнению, мужчина мог убить свою семью, а затем и сам расстаться с жизнью, пишет aif.ru.

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев дружил с Усольцевым несколько лет. Он описывает Сергея как интеллигентного и доброго человека, увлекавшегося мистикой и теориями заговора.

Трагедию Дегтярев связывает с переходом бизнесмена в религиозную секту. По его словам, это была община неопятидесятников – одного из самых массовых деструктивных движений в России. Собрание, на которое Усольцев пригласил друга, начиналось как культурная беседа, но вскоре переросло в неконтролируемую истерику. Участники кричали и вели себя как "фанатики", что вызвало у Дегтярева отторжение и ужас.

«Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно, – вспоминает друг. – Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность. Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно».

Дегтярев предполагает, что тела жены и дочери, а также самого Сергея могут быть найдены в тайге после схода снега, если их не растащили дикие звери.

Напомним, Сергей Усольцев, его жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака пропали в тайге близ деревни Кутурчин почти четыре месяца назад. Масштабные поиски с участием тысяч волонтеров не дали ни единого следа. Спасатели намерены использовать для поисков нейросети.

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во

Сумма не для похода. Зачем Сергей Усольцев мог хранить в автомобиле 300 тысяч рублей

Крупная сумма, найденная в машине пропавших туристов, могла быть "дежурной пачкой"
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:27:31 16-01-2026

Задолбали уже каждый день новости про Усольцевых. Поднакипело.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

18:44:52 16-01-2026

Гость (16:27:31 16-01-2026) Задолбали уже каждый день новости про Усольцевых. Поднакипел... Да, две самые популярные фамилии, Усольцевы и Долина

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:06 16-01-2026

Они давно теплой стране. Узбагойтесь!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:42:05 16-01-2026

Гость (16:56:06 16-01-2026) Они давно теплой стране. Узбагойтесь! ... в желудках медведей не очень-то долго задерживаются

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:39 16-01-2026

Мне эта версия кажется вполне реальной.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:26 16-01-2026

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев дружил с Усольцевым несколько лет.

он и разобрал всю семью на органы.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:20:21 16-01-2026

Он полгода в коме был?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Никто

23:52:49 16-01-2026

Он, вероятнее всего, развед нелегал, видимо вышли на его след, решил бежать, либо удалось и они уже давно заграницей по поддельным документам, либо поймали и они в тюрьме, либо убрали на месте по тихому.
Такие громкие дела могут часто быть подставными и в истории есть не один случай, когда людям сообщают лживую информацию в целях защиты государства и его тайн. Сейчас идет война во всем мире, куда Разведчиков, шпионов, которые под прикрытием собирают информацию о тайнах стран, о дальнейших планах, стратегиях, и так далее.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:03:36 17-01-2026

все так и было. Убил он их. Секта прямо какая-то и директор базы , похоже, из той же шайки ненормальных фанатиков

  -1 Нравится
Ответить
