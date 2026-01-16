Друг Усольцева заявил, что Сергей мог убить свою семью

Приятель Сергея Усольцева поделился со СМИ шокирующими предположениями

16 января 2026, 13:45, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Близкий друг загадочно пропавшего красноярского бизнесмена Сергея Усольцева высказал шокирующее предположение: по его мнению, мужчина мог убить свою семью, а затем и сам расстаться с жизнью, пишет aif.ru.

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев дружил с Усольцевым несколько лет. Он описывает Сергея как интеллигентного и доброго человека, увлекавшегося мистикой и теориями заговора.

Трагедию Дегтярев связывает с переходом бизнесмена в религиозную секту. По его словам, это была община неопятидесятников – одного из самых массовых деструктивных движений в России. Собрание, на которое Усольцев пригласил друга, начиналось как культурная беседа, но вскоре переросло в неконтролируемую истерику. Участники кричали и вели себя как "фанатики", что вызвало у Дегтярева отторжение и ужас.

«Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно, – вспоминает друг. – Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность. Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно».

Дегтярев предполагает, что тела жены и дочери, а также самого Сергея могут быть найдены в тайге после схода снега, если их не растащили дикие звери.

Напомним, Сергей Усольцев, его жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака пропали в тайге близ деревни Кутурчин почти четыре месяца назад. Масштабные поиски с участием тысяч волонтеров не дали ни единого следа. Спасатели намерены использовать для поисков нейросети.