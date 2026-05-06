Единороссы поздравили ветерана ВОВ Макара Астанина в преддверии Дня Победы

В Алтайском крае проходит партийная акция "Подарок ветерану"

06 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Визит единороссов к ветерану Великой Отечественной войны / Фото: АКЗС

6 мая в Барнауле состоялся визит представителей партии "Единая Россия" к ветерану Великой Отечественной войны Макару Панкратьевичу Астинину. Секретарь реготделения партии, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко и руководитель регионального отделения "Волонтеров Победы", председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае Алина Горлова поздравили ветерана с наступающим Днем Победы, выразив ему глубокую благодарность.

Воевал и участвовал в освоении целины

Макар Панкратьевич Астинин — настоящий герой. Ему 97 лет, и всю свою жизнь он посвятил служению Родине. Во время Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового отделения в войсках Народного Комиссариата Государственной безопасности СССР. Его боевой путь лежал через Прибалтику, где он активно участвовал в борьбе с литовскими националистами. За проявленное мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны I и II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги" и другими высокими наградами.

Его трудовая биография не менее впечатляюща. После войны Макар Панкратьевич вернулся к мирной жизни, переехал в Кемеровскую область, где стал водителем, а позже, в 1961 году, переехал в Казахстан, где активно участвовал в освоении целины. В 2002 году он с семьей переехал в Барнаул. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Макара Панкратьевича удостоили звания "Почетный гражданин города Барнаула".

Визит единороссов к ветерану Великой Отечественной войны / Фото: АКЗС

Пример мужества

Александр Романенко подчеркнул важность поддержки ветеранов.

"Наши ветераны — это наша гордость, пример мужества и верности Родине. Для нас огромная честь иметь возможность поблагодарить их за подвиги, окружить вниманием и заботой, поздравить с наступающим праздником", — сказал председатель АКЗС.

Визит к Макару Панкратьевичу стал частью акции "Подарок ветерану", в рамках которой 45 ветеранов ВОВ по всему Алтайскому краю получат подарки от единороссов и волонтеров.