Осталось только озеленить. В Барнауле появился новый сквер

Мэр Барнаула Вячеслав Франк и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов лично проконтролировали завершение работ на новом общественном объекте города — в сквере, созданном в честь медицинских работников. Подробности сообщает пресс-центр администрации города.

«Сквер посвящён нашим медикам, их заслугам и той неоценимой работе, которую они выполняют, особенно в последние годы, поэтому эскиз и все проектные решения разрабатывались в тесном взаимодействии с представителями медицинского сообщества», — рассказал замглавы администрации Антон Шеломенцев.

Он напомнил, что из городского бюджета на это выделили более 6 млн рублей.

В сквере выполнены работы по укладке плиточного покрытия, асфальта, поребриков, бордюра, посеян газон. Здесь установлены скамейки и урны, появилось освещение. В конце сентября здесь высадят 47 кустов сирени и 59 деревьев различных пород, которые будут освещаться дополнительной подсветкой. А в следующем году здесь установят памятный знак, посвящённый медикам.

Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул»

По мнению главного врача городской поликлиники № 1 Елены Азаровой, при благоустройстве сквера использовали очень интересные проектные решения. Она считает, что теперь не только студенты смогут приятно проводить здесь свободное время, но и у врачей появилось своё место для встреч.

«Мне, как медику в четвёртом поколении, очень приятно, что появляется такой сквер. Для меня это будет память о прабабушке, бабушке, маме и многих моих коллегах. Я помню, что решение о создании сквера было принято в апреле. И уже скоро сквер будет открыт. Это ещё одно свидетельство того, что наш родной Барнаул цветёт и развивается, становится уютнее. Конечно, и преподаватели медуниверситета, и студенты, и все горожане заслужили новый сквер», — сказала она.

Депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов также напомнил, как быстро удалось воплотить в жизнь этот проект.

«Мы видим, что администрация города при взаимодействии с депутатским корпусом ведёт системную и плановую политику по благоустройству зелёных зон. Об этом говорит и тот объём средств, который выделяется на благоустройство общественных территорий города», — сказал он.

Он убеждён: сквер станет популярным местом не только для медиков, но и всех жителей города.

Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул»