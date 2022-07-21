Ярче тропических. Водолаз снял нерест разноцветных рыбок в Золотом озере на Алтае

Нерест гольянов в Алтайском биосферном заповеднике. Фото: Роман Воробьёв / vk.com/id710982878

Возле посёлка Яйлю, который стоит на берегу Телецкого озера, барнаульский дайвер Роман Воробьёв увидел стаи из сотен маленьких разноцветных гольянов, которые вышли в июле на нерест.

Обычно эти одни из самых маленьких представителей семейства карповых очень осторожны. Прячутся от хищников в естественных укрытиях днём, а по ночам начинают активную жизнь. Но летом перед нерестом начинают питаться и днём, что радует дайверов, рассказывает у себя на странице в ВК Роман. Потому что это очень красочное зрелище.

Обычно разноцветных рыбок можно встретить в тропических морях. Но и в нашем суровом климате есть свои расписные рыбы. Это гольяны. В обычное время они желтовато-серые. Но во время нереста самцы этих рыбок радикально преображаются.

«Окраска становится интенсивной, появляются зелёные полосы по бокам, а на голове образуются острые роговые бугорки — „жемчужная сыпь“, лучи грудных плавников и жаберные крышки перламутровыми. Брюшко и рот окрашивается в яркий малиновый цвет. Более крупные самки окрашены гораздо скромнее. У них лишь появляется мало заметная краснота у рта, а на брюшке можно увидеть пятна красного оттенка», — рассказывает барнаульский дайвер Воробьёв.

Вообще-то гольяны нерестятся в апреле-июне, но так как в холодном Телецком озере вода прогревается до оптимального для этих карповых состояния только к середине лета, то их нерест сдвигается на июль.

В этом году на мелководье в Алтайском заповеднике в жаркие дни 10 и 11 июля Роман увидел множество ярко окрашенных рыбок, которые собирались на мелководье в большие стаи. Количество самцов в этих скоплениях было на порядок больше самок. Сам процесс икрометания у гольянов был очень скоротечен, так что заснять его было невозможно. Зато удалось сделать снимки и видео с самими разноцветными рыбками практически изнутри одной из стаек.

Напомним, что этим летом сибирские дайверы очистили дно Телецкого озера от сетей и пластика.