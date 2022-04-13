Крупнейший мировой нефтетрейдер отказывается от российской нефти

Швейцарско-голландская компания Vitol Group прекратит продажи российской нефти к концу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Объёмы нефти из России, которой торгует компания, сильно сократятся в ближайшие три месяца по мере завершения текущих контрактов. К концу года Vitol Group планирует полностью отказаться от торговли российскими нефтепродуктами.

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В марте стало известно, что крупные компании Shell и BP отказались от закупки российской нефти.

Многие другие международные компании прекратили работу или приостановили свою бизнес-активность на территории России. Это связано с продолжающейся специальной военной операцией, которую Россия проводит на территории Украины. Среди них IKEA, McDonalds, Disney, Spotify, Microsoft и многие другие.