Курс евро и доллара резко подскочил

Курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже резко выросли и продолжают расти. Так, американская валюта повысилась в цене на 3,1 рубля, до 70 рублей, а европейская торгуется на уровне почти в 74 рубля (+ 3,8 рубля), свидетельствуют данные площадки.

Напомним, что вчера в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей. Курс евро в ходе торгов падал ниже 70 рублей.

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Экономика Курс доллара впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей

Напомним, с началом спецоперации на Украине и последовавшими за ней санкциями Центробанк РФ установил ряд ограничений на действия с иностранной валютой. По оценке экспертов, их влияние на курс рубля перевешивает базовые рыночные факторы.