Названы алтайские районы, лидирующие по сбору масличных культур в 2022 году
В тройке лидеров — Шипуновский, Каменский и Ребрихинский районы
9 декабря 2022, 17:15, Никита Черников
Минсельхоз Алтайского края назвал 10 лучших районов по валовому сбору масличных культур.
По оперативным данным ведомства, рейтинг выглядит так:
Шипуновский — 73,8 тыс. тонн;
Каменский — 70,2 тыс. тонн;
Ребрихинский — 70,1 тыс. тонн;
Целинный — 62,7 тыс. тонн;
Смоленский — 62,3 тыс. тонн;
Поспелихинский — 58,9 тыс. тонн;
Локтевский — 57,4 тыс. тонн;
Мамонтовский — 55,1 тыс. тонн;
Алейский — 53 тыс. тонн;
Родинский — 52,7 тыс. тонн.
Ранее в Минсельхозе региона назвали районы, лидирующие по сбору зерна в этом году.
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