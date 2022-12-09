Год кролика

Названы алтайские районы, лидирующие по сбору масличных культур в 2022 году

В тройке лидеров — Шипуновский, Каменский и Ребрихинский районы

9 декабря 2022, 17:15, Никита Черников

Минсельхоз Алтайского края назвал 10 лучших районов по валовому сбору масличных культур.

По оперативным данным ведомства, рейтинг выглядит так:

  1. Шипуновский — 73,8 тыс. тонн;

  2. Каменский — 70,2 тыс. тонн;

  3. Ребрихинский — 70,1 тыс. тонн;

  4. Целинный — 62,7 тыс. тонн;

  5. Смоленский — 62,3 тыс. тонн;

  6. Поспелихинский — 58,9 тыс. тонн;

  7. Локтевский — 57,4 тыс. тонн;

  8. Мамонтовский — 55,1 тыс. тонн;

  9. Алейский — 53 тыс. тонн;

  10. Родинский — 52,7 тыс. тонн.

Ранее в Минсельхозе региона назвали районы, лидирующие по сбору зерна в этом году.

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