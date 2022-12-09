Названы алтайские районы, лидирующие по сбору масличных культур в 2022 году

Минсельхоз Алтайского края назвал 10 лучших районов по валовому сбору масличных культур.

По оперативным данным ведомства, рейтинг выглядит так:

Шипуновский — 73,8 тыс. тонн; Каменский — 70,2 тыс. тонн; Ребрихинский — 70,1 тыс. тонн; Целинный — 62,7 тыс. тонн; Смоленский — 62,3 тыс. тонн; Поспелихинский — 58,9 тыс. тонн; Локтевский — 57,4 тыс. тонн; Мамонтовский — 55,1 тыс. тонн; Алейский — 53 тыс. тонн; Родинский — 52,7 тыс. тонн.

Ранее в Минсельхозе региона назвали районы, лидирующие по сбору зерна в этом году.